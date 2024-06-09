كيف يمكنني التسجيل في منحة البطالة 2024 في الجزائر والشروط المطلوبة للقبول

التسجيل في منحة البطالة يسأل عنها الكثير من الناس اليوم وخاصة بعد ارتفاع أعداد البطالة نتيجة لازدياد عدد السكان وهذه المنحة ساهمت كثيرا في دعم الكثير من الشباب العاطلين الذين يبحثون عن عمل وساعدتهم في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد في الفترة الحالية.

خطوات التسجيل في منحة البطالة

هناك عدة خطوات يجب اتباعها حتى تستطيع التسجيل في منحة البطالة وهي:

الدخول على الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل.

اختيار منحة البطالة من القائمة الرئيسية.

يجب إدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح وفي الأماكن المخصصة لذلك.

تواجد جميع الأوراق والمستندات المطلوبة وهي عبارة عن صورة شهادة الميلاد وصورة البطاقة الشخصية وشهادة الإقامة والمؤهل الدراسي و صك بريدي وعدد صور شخصية.

يجب عليك التأكد من جميع البيانات التي قمت بإدخالها مع التأكد من وجود جميع الأوراق اللازمة.

تستطيع الآن الضغط على زرار إرسال الطلب.

ستقوم الجهات المختصة بالرد عليك في أقرب وقت بالقبول أو الرفض.

الشروط اللازمة للحصول على منحة البطالة

هناك بعض الشروط اللازمة للحصول على منحة البطالة ويجب أن تتوافر في المتقدمين ويتم قبولهم وهي: