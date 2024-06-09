رابط كشوفات اسماء المشمولين في الرعايه الاجتماعيه العراق جميع المحافظات عبر مظلتي الوجبة الاخيرة

تقدم الحكومة العراقية عدد كبير من المساعدات لجميع المواطنين من أهمها دعم الرعاية الاجتماعية، حيث انه من اهم البرامج التي تقدم لجميع الأفراد الذين يستحقون الى المساعدة والحصول على الدعم المادي وغيره، فإن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قد أعلنت عن نتائج النهائية لظهور كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية ويرغب العديد من الأشخاص في معرفتها للاستفادة من الدعم، حيث انهم موجه للعامل والمطلقات والايتام والاسر التي ليس لها دخل او لديها دخل قليل لذلك سوف نعرض لكم خلال الفقرات التالية كيفية الاستعلام عن اسماء المشمولين بداعية الاجتماعيه العراق 2024.

رابط استخراج نتائج المشمولين الرعاية الاجتماعية العراق 2024

العديد من الأسر في العراق يرغبون في التعرف عن كيفية معرفة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024، حيث ان الوزارة اوضحت ان الاسماء سوف تكون متوفرة الكترونيا على رابط منصة مظلتي التي أعدتها خصيصا الى دعم الرعاية الاجتماعية ويمكن ان تقوم بتنزيل الملفات pdf عبر هاتفك من خلال الخطوات التالية:

يمكن للمواطن ان يتوجه الى رابط منصة مظلتي الالكتروني.

ثم يضغط على تسجيل الدخول ويختار الخدمات الالكترونية.

ثم يحدد رقم الوجبه ويضغط على الوجبة السابعة ثم يكتب جميع البيانات المطلوبه ويضغط على الاستعلام.

سوف تظهر له كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية يضغط على تحميل الملفات pdf.

وثم يقوم بالبحث عن الاسم وسوف يظهر له التفاصيل كاملة

شروط دعم الرعاية الاجتماعية في العراق

وزارة العمل في العراق تحدد عدة شروط وضوابط يجب أن تتوفر في جميع المتقدمين للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية المقدم لمساعدة الأسر الأقل دخلا على الاعباء المعيشية وتوفير حياة كريمة لهم حيث تسعى الوزارة إلى مساعدة المواطنين بشتى الطرق وتقديم الدعم بصفة مستمرة من خلال دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة لذلك عند التقديم على دعم الرعاية الاجتماعية يجب أن تتوفر عدة شروط في المتقدم وتتمثل هذه الشروط فيما يلي: