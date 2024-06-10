فرصة مش هتتعوض تاني.. خطوات شحن شدات ببجي 2024 بطريقة آمنه وسريعه استمتع بإمكانيات لا حصر لها

شدات ببجي تعتبر العملة الرئيسية داخل لعبة ببجي موبايل وتستخدم لشراء العديد من المميزات التي تعزز تجربة اللعب وتمنح اللاعبين ميزات حصرية، وتتوفر العديد من الطرق لشحن شدات ببجي، وتختلف هذه الطرق من حيث سهولة الاستخدام، سرعة الشحن والتكلفة فيما يلي سوف نستعرض بعض الطرق الأكثر شيوعا لشحن شدات ببجي مع توفير رابط وشرح تفاصيل كل طريقة خطوة بخطوة.

رابط شحن شدات ببجي

توجد العديد من الطرق لشحن شدات ببجي ومن أبرز الطرق الآمنة هو موقع Midasbuy الذي يتميز بدعمه لمختلف طرق الدفع مثل بطاقات الائتمان، بطاقات الصراف الآلي، والمحافظ الإلكترونية بالإضافة إلى تقديمه لعروض حصرية و10 نقاط إضافية مقابل كل عملية شحن أو استرداد بقيمة 60UC كما يوفر نقاط إضافية بنسبة 100% عند أول عملية شحن أو إعادة شحن لبطاقة الائتمان، ولشحن شدات اللعبة من خلاله يجب اتباع الخطوات التالية:

ادخل إلى الرابط الرسمي لموقع ميداس باي.

ثم اختار بلدك.

اختار “PUBG Mobile” من قائمة الألعاب.

أدخل معرف حسابك في ببجي موبايل.

اختار المبلغ الذي تريد شحنه.

ثم اختار طريقة الدفع المناسبة لك.

ثم أكمل عملية الدفع.

وبهذه الطريقة سيتم إضافة النقاط إلى حسابك بشكل تلقائي.

خطوات تحميل لعبة ببجي علي الموبايل

يمكن تنزيل لعبة ببجي موبايل على أجهزة الأندرويد أو عبر متجر آب ستور باتباع الخطوات التالية:

افتح تطبيق Google Play أو App Store على هاتفك.

ثم ابحث عن “ببجي موبايل” في المتجر.

اضغط على زر “تثبيت”.

انتظر حتى تكتمل عملية تنزيل اللعبة وتثبيتها على هاتفك.

بمجرد اكتمال التثبيت افتح اللعبة وسجل الدخول باستخدام حسابك.

طريقة تحميل ببجي للكمبيوتر

وتتمثل خطوات تحميل اللعبة على الكمبيوتر فيما يلي: