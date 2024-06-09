هام جداً! تعليم القاهرة يحذر طلاب الثانوية العامة 2024 من 6 تعليمات عاجلة قبل بدء الامتحانات

قامت مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة بإصدار بيان عاجل، قدمت به 6 تنبيهات عاجلة من تعليم القاهرة للطلاب قبل امتحانات الثانوية العامة 2024، وأتت تلك التنبيهات حرصًا من الوزارة على توفير مناخ جيد للطلاب طوال مدة الامتحانات، وأيضًا للتأكد من سيرها دون أي عقبات أو أمور تسبب عطلة وذلك نظرًا لأن هذا الوقت ثمين جدًا بالنسبة للطلاب، وسوف نوضح تلك التنبيهات بشكل مفصل خلال مقالنا.

تعليمات عاجلة قبل بدء الامتحانات

في هذه الفقرة سوف نوضح لجميع طلاب الثانوية 6 تنبيهات عاجلة من تعليم القاهرة للطلاب قبل امتحانات الثانوية العامة 2024، والتي تمثلت فيما يلي:

أولًا أن يحرص الطالب على التواجد أمام لجنة الامتحان الخاصة به في وقت مبكر. كما يحظر على الطلاب استخدام الهواتف داخل اللجنة. كذلك يجب أن يلتزم الطلاب بالهدوء التام في اللجان، وذلك حتى يتفادى الطلاب أي تعطيل يؤثر على سير الامتحانات. وأيضًا تم التنبيه أن الغش أو محاولة الطالب الغش سوف يعرضه للعقوبة الصارمة التي قد تصل لإلغاء الامتحانات. عدم النظر حولك فور بدء الامتحانات والتركيز في ورقة امتحانك دون الالتفات إلى أي جانب. وجاء في التنبيه الأخير أنه يجب على الطلاب مراجعة الإجابات الخاصة بهم عدة مرات والتأكد من حل كافة الأسئلة والنقاط، لتفادي أي خطأ أو نسيان سؤال ما في أي مادة.

آلية امتحانات الثانوية العامة 2024

سوف تنطلق الامتحانات يوم الإثنين القادم الذي يوافق يوم 10 يونيو عام 2024 في كافة محافظات جمهورية مصر العربية، وسوف يتم البدء بالمواد التي لا يتم إضافتها لمجموع الطلاب، وبعد إجازة عيد الأضحى المبارك سوف يخوض طلاب الثانوية العامة امتحانات المواد الأساسية التي يتم إضافة درجاتها إلى مجموع الطالب.