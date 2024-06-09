استخراج نتائج الطلاب من نظام نور الفصل الدراسي الثالث noor.moe.gov.sa رسميا 2024 – 1445

استخراج نتائج الطلاب من نظام نور الفصل الدراسي الثالث noor.moe.gov.sa رسميًا 2024 – 1445 التي أصبحت من اكثر المواضيع بحثا في المملكة العربية في الساعات الأخيرة، بعدما انتهت التلاميذ من امتحانات الفصل الدراسي الأخير لها العام، ووفقا إلي الجدول الزمني الذي وضعته وزارة التعليم السُّعُودية، فان موعد عرض النتائج الرسمي يوم الإثنين الموافق الخامس من الشهري الجاري ذي الحَجَّة 1445، الموافق العاشر من يونيو 2024، لهذا نكشف لكم في السطور التالية خطوات معرفة نتائج الطلاب في المرحلة الابتدائي والثانوي والمتوسط إلكترونيًا.

استخراج نتائج الطلاب من نظام نور الفصل الدراسي الثالث 2024 – 1445

يعد نظام نور من اهم الأنظمة التعليمية التي كشفت عنه الحكومة السُّعُودية في السنوات الأخيرة، والذي يعمل علي مساعدة الطلبة والطالبات وأولياء الأمور في المنظومة التعليمية، حيث يعد هذا النظام حلقة وصل بين التلاميذ وأولياء الأمور بالمعلمين، ومن اهم خِدْمَات هذا النظام انه يقدم نتائج جميع المراحل التعليمية، وفقا إلي الخطوات التالية:

الدخول إلي موقع نظام نور التعليمي .

. سجل دخولك بالاسم وكلمة المرور.

الدخول إلى حسابك في الصفحة الرئيسية.

حدد العام الدراسي، الصف الدراسي.

اكتب رَقَم الهُوِيَّة الوطنية.

الضغط على أيقونة عرض النتائج.

انتظر ثواني معدودة ويتم الكشف عن نتيجتك وكافة التفاصيل.

رابط نتائج نظام نور



نجح نظام نور في تقديم الخِدْمَات إلى الطلبة بشكل مبسط وسريع جدا، ويمكن لكل طالب وطالبة استخراج النتائج من خلال موقع نظام نور noor.moe.gov.sa في ثواني معدودة، خاصة في ظل انتهاء الفصل الدراسي الثالث مؤخرًا، وإعلان الوزارة رفع النتيجة يوم الإثنين العاشر من يونيو 2024.