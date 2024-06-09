مظلتي الالكترونية اسماء المشمولين الوجبة الاخيرة | قائمة اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

مروان بدر تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
مظلتي الالكترونية اسماء المشمولين الوجبة الاخيرة | قائمة اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة
اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

متى سيتم الاعلان عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، هذا السؤال يتكرر بشكل يومي على محركات البحث جوجل، حيث يترقب انتظار هذه الوجبة مجموعة من المواطنين العراقيين الذين يأملون في صرف هذه الوجبة قبل دخول عيد الأضحى المبارك، ومنها توالت الأسئلة بخصوص هذه الوجبة، هل سيتم إلغاءها، أم سيتم الاعلان عنها قبل حلول العيد، ولكن لا يوجد أي أخبار حتى هذه اللحظة تفيد بالاعلان عنها خلال هذا الأسبوع، وسنوافيكم بكافة التفاصيل خلال هذا المقال.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

برنامج الرعاية الاجتماعية هو برنامج مقدم من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للمواطنين العراقيين الذين تخطو حدود الفقر، والذين يعانون من ضيق العيش الممثلين في الفئات التالية:

  • الفقراء والمحتاجين الذين لا يملكون دخل شهري ثابت.
  • وكذلك المطلقات اللاتي يحملن حكم قضائي بالطلاق.
  • وأيضا زوجة السجين مع تقديم الحكم القضائي الذي يفيد بذلك.
  • الأرامل اللاتي توفي عنهم ازواجهم.
  • أبناء الشهداء والأيام الذين لا يملكون دخل.
  • أصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة.
  • أصحاب الإعاقات مع تقديم شهادة تفيد الإعاقة.
  • العاطلين عن العمل.
  • من ينطبق عليهم الشروط والسن المطلوب الذي يتراوح بين 16 ل55 للنساء و 18 ل 60 للرجال.

رابط مظلتي للاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية

على كل من ينطبق عليهم الشروط السابقة أن يقوموا بالدخول على موقع وزارة العمل والاستعلام عن أسمائهم بين قائمة اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، عن طريق اتباع الخطوات التالية:

  • الدخول على موقع منصة مظلتي الالكترونية.
  • قم بتحديد المحافظة التابع لها.
  • ثم قم بتحديد الوجبة التي تريد الاستعلام عنها.
  • عليك أن تقوم بإدخال جميع البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة.
  • الضغط على زر الاستعلام.
  • ستظهر لك الكشوفات فوراً في حال الإعلان عن المقبولين.
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معلومات الكاتب
مروان بدر

كاتب محتوي منذ عامين، اعمل في موقع البديل وموقع المجاردة وبعض المواقع الاخري الإخبارية، لدي سابقة أعمال متميزة، أهتم بكافة الأخبار في دول الخليج والدول العربية، كما انني متابع جيد لكافة اخبار التكنولوجيا الحديثة، فهي المستقبل.

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