تخفيفًا على المواطنين.. قرار عاجل من وزير التموين بتيسير آلية صرف الخبز في 15 يونيو

بشرى سارة تيسيرا على المواطنين، وزير التموين يصدر قرارا مهما بشأن صرف الخبز 15 يونيو، حيث أتاحت وزارة التموين في فصل الصيف من كل عام إمكانية صرف الخبز للمستفيدين من المنظومة خارج محافظاتهم، وهذه القرار قد شمل عدد 5 محافظات ساحلية تشهد إقبال كبير وزيارات عديدة من المواطنين من مختلف المحافظات الأخرى بالتحديد في فصل الصيف، وسوف نوضح أهم ما ورد في هذا القرار خلال مقالنا.

وزير التموين يصدر قرارا مهما بشأن صرف الخبز

أكد الدكتور علي المصيلحي على خبر تيسيرا على المواطنين.. وزير التموين يصدر قرارا مهما بشأن صرف الخبز 15 يونيو، حيث أوضح أنه قد تم فتح النظام الخاص بصرف الخبز المدعم في المحافظات الساحلية على الماكينات الخاصة بالصرف، كما أوضح أيضًا أسماء تلك المناطق وتاريخ بدأ تنفيذ هذا القرار، وسوف نوضح ذلك بشكل مفصل في الفقرة القادمة.

المحافظات التي يشملها هذا القرار وتاريخ بدء تنفيذه

نظرًا لزيارة العديد من المواطنين تلك المحافظات الساحلية بهدف تغيير الجو والاستمتاع بالشاطئ وأجواء البحر والهواء المنعش الذي يتميز به مناخ هذه المحافظات، فعملت الدولة على توفير المتطلبات الأساسية للمواطنين خلال فترة المصيف، والتي من أهمها الخبز، وسوف نوضح لكم المحافظات التي يتم تطبيق هذا القرار بها وأيضًا موعد التطبيق في النقاط القادمة: