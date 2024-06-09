الحكومة تُعلن رسمياً موعد صرف رواتب يوليو 2024 لموظفي الدولة بعد تبكير مرتبات شهر يونيو!

بعد تبكير موعد صرف مرتبات يونيو الجاري ليبدأ اليوم الأحد 9 يونيو وذلك بالتزامن مع بداية سنة مالية جديدة احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك، لذلك تزايد البحث من قبل عدد كبير من الموظفين عن موعد صرف رواتب يوليو القادم وهل سيتم تبكير الصرف أيضًا أم لا، هذا ما نوضحه لكم من خلال التقرير الحالي حتى يتعرف كل موظف على الموعد الصحيح لصرف راتبه.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024

أعلنت وزارة المالية المصرية أنه من المقرر أن يتم صرف رواتب يوليو في الموعد المحدد لها في كل شهر وهو يوم 23 وتستمر 5 أيام بناءً على نظام وزارة المالية المتبع في كل شهر ميلادي:

الجدير بالذكر أن مرتبات يونيو الجاري تم تبكيرها حوالي أسبوعين وذلك من أجل الاستعداد وتجهيزات عيد الأضحى المبارك وشراء المستلزمات التي يحتاج إليها الاحتفال.

لذلك أعلنت الوزارة أن الصرف سيتم تبكيره عدة أيام من بداية 9 يونيو حتى 13 من نفس الشهر.

أما بالنسبة لراتب يوليو القادم فلن يتم التغيير في موعد الصرف بل سيتم في موعده دون تبكير أو تأخير.

هل يوجد زيادة مرتبات في شهر يوليو 2024

تزايدت التساؤلات حول هذا الشأن لذلك فقد تقرر أن يتم صرف الزيادة السنوية بناءً على نص قانون الخدمة المدنية التي تعمل من خلاله الدولة، ويتم صرف الزيادة تحت مسمى علاوة سنوية للمواطنين وتبلغ حوالي 7% من أصل راتب الموظف، وجدير بالذكر أن هذه النسبة تخضع للمراجعة السنوية بناءً على معدل التضخم الاقتصادي للدولة.

أماكن صرف المرتبات شهر يوليو 2024

أكدت المالية المصرية على موعد صرف المرتبات لشهر يوليو القادم وعليه فإنه يمكن للموظفين الحصول على رواتبهم من خلال إحدى الأماكن التالية: