رابط مباشر نتائج الثالث متوسط بالرقم الامتحاني 2024 Direct Link

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن نتائج الثالث متوسط بالرقم الامتحاني 2024 وأنها ستكون متاحة على الموقع الإلكترونية والمنصات المعلنة خلال أسبوع، وذلك قبل بداية إجازة عيد الأضحى، وذلك بعد أن يتم الانتهاء من الامتحانات يوم الأربعاء 5 من شهر يونيو 2024.

نتائج الثالث متوسط بالرقم الامتحاني 2024

ارتفعت عمليات البحث من الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد حول ظهور نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024، حيث انه سيتم الاعلان عنها بعد الانتهاء من أعمال التصحيح وتجميع الدرجات، وذلك للتأكد من أن كل طالب قد حصل على حقه من الدرجات دون زيادة أو نقص.

طريقة الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول

طريقة الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 في العراق الدور الأول، وذلك عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية، وهذا بعد الانتهاء من عمليات التصحيح ومراجعة الأوراق، وإصدار كشوف النتائج على الموقع الرسمي علي النحو الاتي:-

عليك القيام بالدخول مباشرة على موقع وزارة التربية العراقية.

ومن ثم عليك القيام اختيار قسم الخدمات الالكترونية.

يجب على الطالب تحديد قسم نتائج الطلاب.

على الطالب أن يقوم باختيار نتائج الثالث متوسط 2024.

يجب عليك القيام بتحديد نتائج الدور الاول.

يجب عليك تحديد خيار اسم المحافظة التابع لها مدرسة الطالب، نينوى، كربلاء.

وبعد ذلك عليك القيام بتسجيل بيانات الطالب الاسم والرقم الامتحاني.

وأخيرا قم بالنقر على كلمة عرض النتيجة.

خطوات الاستعلام عبر موقع نتائجنا

يترقب الكثير من الطلاب في دولة العراق، موعد ظهور النتائج وهذا من أجل استخراج نتائج الثالث متوسط بالرقم الامتحاني 2024 الدور الأول، وتتمثل الخطوات في الآتي: