“هسه” link نتائج الثالث متوسط 2024

يبحث العديد من الطلاب وأولياء أمورهم عن موعد ظهور نتائج الثالث متوسط 2024 فأدى ذلك إلى تصدر هذا السؤال محرك البحث جوجل، ومن المقرر ظهور هذه النتيجة في الأيام المقبلة لكافة المحافظات وذلك قبل إنتهاء شهر يونيو الجاري، وذلك بعد إنتهاء جميع المعلمين من تصحيح أوراق الطلاب بدقة عالية ثم مراجعتها وجمع الدرجات، فأدى ذلك إلى إحداث القلق والتوتر في قلوب جميع الطلاب لأن هذه مرحلة مهمة جدا بالنسبة لهم فهو يحدد مستقبلهم العلمي والعملي، وفي السطور القادمة سوف نوضح لكم كل ما يتعلق بالنتائج للصفوف التعليمية بالتفصيل.

نتائج الثالث متوسط 2024

وفي هذا المقطع سوف نعرض لكم الخطوات الواجب اتباعها للحصول أو الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024، وأوضحت وزارة التربية والتعليم بالدولة العراقية أن جميع الاختبارات تمت دون تقديم أي شكوى عن وجود صعوبة في أي اختبار وجاء وفقا لما تم تدريسه في المنهج من قبل الطلاب، وأكمل أن أي طالب يكون حاصلا على 45 درجة سوف يتم رفعها لتصبح 50 درجة، وخطوات الاستعلام هي:

الانتقال إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية من هنا .

قم بعملية تسجيل الدخول على هذا الموقع بواسطة اسم المستخدم وكلمة المرور.

بعد ذلك حدد قسم الخدمات الإلكترونية.

اختر أيقونة نتائج الطلاب.

قم بتحديد زر نتائج الثالث المتوسط 2024.

في الخطوة التي تليها اختر خانة نتائج الدور الأول.

أدرج باقي المعلومات والبيانات الشخصية المطلوبة منك في أماكنها المخصصة وتأكد من صحتها مثل اسم المحافظة التابع لها الطالب والرقم الإمتحاني الخاص به بالإضافة إلى أسمه.

أضغط على زر بحث أو عرض النتيجة.

توزيع درجات الصف الثالث المتوسط

وإليكم توزيع درجات الصف الثالث المتوسط بدولة العراق، حيث أن المجموع الكلي لجميع المواد الذين يقومون بدراستها هو 600 درجة يتم تقسيمها كالآتي: