ضحك ولادك على مغامرات القط والفار..حدث تردد قناة توم وجيري على الأقمار الصناعية لمشاهدة القناة بجودة عالية

تقدم اليوم قناة توم وجيري المخصصة لعرض جميع المسلسلات الكرتونية الشهيرة لجميع الأطفال الصغيرة كما يمكن متابعة جميع البرامج والمسلسلات الكرتونية باللغة العربية كما يتم عرض مجموعة جديدة من المسلسلات الكرتونية كما يمكن متابعة عدد لا حصر له من الأفلام الكرتونية التي نالت إعجاب الملايين من الأطفال لذلك سوف نوضح لكم اليوم تردد قناة توم وجيري على الأقمار الصناعية لمشاهدة ومتابعة أحدث الأفلام الكرتونية الجديدة.

حدث اليوم تردد قناة توم وجيري على القمر نايل سات

سوف نقوم اليوم بتوضيح التردد الحالي لقناة توم وجيري الجديدة لمشاهدة ومتابعة أحدث الأفلام والمسلسلات الكرتونية الممتعة لطفلك لذلك إليكم التردد الحالي للقناة الفضائية على القمر نايل سات كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12149.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: SD.

أجدد تردد لقناة توم وجيري على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11315.

الاستقطاب: أفقي.

كذلك معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة الفضائية:SD.

كيف يتم تنزيل تردد قناة توم وجيري