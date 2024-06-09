نتيجتك ظهرت دلوقتي؟؟ نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنوفية 2024

أوضحت وزارة التربية والتعليم بمصر أن نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنوفية سوف يتم الإعلان عن ظهورها فور الإنتهاء من عملية تصحيح أوراق الطلاب ومراجعتها بدقة عالية ثم جمع الدرجات واعتمادها بشكل رسمي من قبل وحافظ محافظة المنوفية، وفي هذه الحالة يستطيع العديد من الطلاب والطالبات الصف الثالث الاعدادي الذين ينتمون لمدن قويسنا وشبين الكوم ومنوف وتالا وغيرها من المدن الأخرى في محافظة المنوفية الحصول على نتيجتها من خلال الرابط الإلكتروني الخاص بمحافظتهم، وفي السطور القادمة سوف نوضح لكم كل ما يتعلق بهذا الموضوع بالتفصيل.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنوفية

وفي هذا المقطع سوف نوضح لكم رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنوفية بالأسم ورقم الجلوس، وذلك من خلال السير على الخطوات الآتية:

أولا يقوم الطالب بالانتقال إلى البوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية من هنا او عن طريق موقع نتيجة نت من هذا الرابط .

في حالة الإعلان عن ظهور النتيجة سوف تظهر أمامك على الشاشة أيقونة خاصة بنتيجة الصف الثالث الإعدادي قم بالضغط عليها.

ثم بعد ذلك قم باختيار الصف الثالث الاعدادي الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024.

أكتب كافة المعلومات والبيانات الشخصية المطلوبة منك مثل رقم الجلوس الخاص بك وسوف تظهر أمامك النتيجة.

ومن المفترض انه لا تعتبر تلك النتيجة مستند رسمي.

لذلك عليك التوجه إلى المدرسة التابع لها بعد عدة أيام للحصول على النسخة الورقية من النتيجة.

توزيع درجات مواد الصف الثالث الاعدادي

وإليكم توزيع درجات التي يقومون طلاب الصف الثالث الاعدادي الفصل الدراسي الثاني بدراستها والإمتحان بها، حيث أن المجموع الكلي لمواد العام الدراسي ككل من 280 درجة، وكل فصل دراسي يكون المجموع الكلي له 140 درجة، والتوزيع هو: