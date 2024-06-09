جربي كيكة الشوكولاته بالطريقه دي.. مش هتصدقي النتيجه طعم أخر لذاااذه اوعدك مش هتبطلي تعمليها غير كده

كيكة الشوكولاته تعد من أشهى الحلويات، التي يمكن تحضيرها في المنزل، مثالية لجميع المناسبات وتحبها العائلة بأكملها، تتميز بقوامها الهش ونكهة الشوكولاته الغنية، مما يجعلها خيارا لا يقاوم للجميع، حيث تتميز بسهولة تحضيرها وقدرتها على إضفاء البهجة على المناسبات السعيدة، مثل العزائم وحفلات عيد الميلاد، تعد هذه الكيكة خيارا مثاليا لجميع أفراد الأسرة، خاصة الأطفال الذين يعشقونها بشدة، ويجدون فيها مصدرًا للنشاط والمتعة.

طريقة عمل كيكة الشوكولاته الهشه

كيكة الشوكولاته بطريقة الحلواني، لا تقدم فقط نكهة رائعة ولكنها تجمع بين سهولة التحضير والقيمة الغذائية، مما يجعلها خيارا مثاليا لتلبية رغبات الحلوى في أي مناسبة، استمتع بتحضيرها وتقديمها لأحبائك لتجربة حلوة وممتعة، تبقى في الذاكرة لفترة طويلة، استمتعي بتحضير كيكة الشوكولاتة في المنزل بحب مع هذه الطريقة السهلة خطوة بخطوة:

المكونات:

– 2 كوب ونصف من الدقيق الأبيض المنخول.

– بيضتان.

– ملعقة كبيرة من الفانيليا.

– كوب وربع من السكر الأبيض.

– كوب إلا ربع من اللبن.

– نصف كوب من الزيت.

– ربع كوب من الكاكاو غير المحلى.

– 2 ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

خطوات تحضير كيكة الشوكولاتة:

احرصي على اتباع هذه الخطوات، لتحضير كيكة الشوكولاتة الشهية بطريقة سهلة وممتعة: