هنا رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة قنا results.mlazemna.com

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة قنا حيث أعلنت المديرية التعليمية الخاصة بمحافظة قنا أنه سوف يتم الإعلان عن النتيجة بعد إنتهاء اللجان المركزية من تصحيح الأوراق ومراجعتها ثم التوقيع عليها من قبل اللواء أشرف الداودي (محافظ قنا)، وبعد ذلك سوف يتم رفعها على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالمحافظة، وبالتالي يستطيع كل طالب أو طالبة في هذه المحافظة الحصول على نتيجته بكل سهولة ويسر وبخطوات سلسة وبسيطة سوف نذكرها في هذا المقال، وفي السطور القادمة سوف نوضح لكم كل ما يتعلق بهذا الموضوع بالتفصيل.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة قنا

يترقب العديد من الطلاب وأولياء أمورهم الإعلان عن ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة قنا وخاصة بعد إعلان مصادر مطلعة في اللجان المركزية بمحافظة قنا أنه تم الإنتهاء من عملية التصحيح والمراجعة منذ السبوع السابق، وفيما يلي سوف نوضح لكم خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي:

الذهاب إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2024 من هنا .

وعند رفع النتيجة على الموقع يتم تفعيل نتيجة الشهادة الاعدادية ثم قم بالضغط عليها.

قم بتحديد الإدارة التعليمية التابع لها الطالب في محافظة قنا.

ادخل رقم الجلوس في المكان المحدد له على شاشة الموقع.

انقر على زر عرض النتيجة.

توزيع درجات الصف الثالث الاعدادي

وفي هذا المقطع سوف نوضح لكم توزيع درجات الصف الثالث الاعدادي الخاص بنتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة قنا بالنسبة للمواد الذين يقومون بدراستها، حيث ينقسم العام الدراسي إلى فصلين وكل فصل يكون المجموع الكلي للمواد الذين يقومون بدراستها هو 140 درجة وبالتالي مجموع العام الدراسي ككل يكون من 280 درجة، وتوزيع الفصل الدراسي الثاني هو: