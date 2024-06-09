الرقاق باللحمة.. صنيه الحبايب اللي تلم العيلة بطريقة جدتي طعم وريحة الزمن الجميل طرية و مورق من جوه ومقرمش من بره جربيه هتدعيلي

الرقاق باللحم المفروم يعد من الأطباق الشهيرة والمحبوبة، لدى الكثيرين، سواء كانوا كبارا أم صغارا، يتميز هذا الطبق بمذاقه الشهي وسهولة تحضيره، مما يجعله الخيار المثالي للمناسبات السعيدة والاجتماعات العائلية، خاصة خلال عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى المبارك، إذا كنتِ ترغبين في تحضير الرقاق بطريقة مبتكرة وسهلة، فإليكِ هذه الوصفة التي تضمن لكِ نتيجة رائعة بدون بذل مجهود كبير.

طريقة عمل الرقاق باللحم المفروم

تعد صينية الرقاق باللحم المفروم، واحدة من الأكلات التقليدية التي يعشقها الجميع، خاصة في المناسبات والأعياد، مثل عيد الأضحى المبارك، هذا الطبق لا يجذب فقط الكبار، بل يحظى أيضا بشعبية كبيرة بين الصغار بفضل نكهته اللذيذة وقوامه المميز، بأشهى الطرق لتحضير الرقاق باللحم المفروم.

مكونات وصفة الرقاق باللحم المفروم

تتميز وصفة الرقاق باللحم المفروم، بمكوناتها الاقتصادية والبسيطة التي تتوفر في معظم المطابخ، إليكم المكونات المطلوبة لتحضير هذا الطبق الشهي:

– نصف كيلو من اللحم المفروم

– بصلة مفرومة

– 2 ملعقة من الزبدة

– ملعقة صغيرة من البيكنج بودر

– ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

– مكعب مرقة الدجاج

– كمية مناسبة من الشوربة الساخنة

– رقاق ناشف

– 2 ملعقة من القشطة

خطوات تحضير الرقاق باللحم المفروم

إليكم خطوات تحضير الرقاق باللحم المفروم بطريقة مميزة وسهلة:

تحضير الرقاق:

– ضع الرقاق في إناء كبير.

– أضف كمية من الشوربة الممزوجة بالفلفل الأسود والملح على الرقاق لترطيبه.

تحضير اللحم المفروم:

– قطع بصلة إلى شرائح وضعها على النار مع قليل من الزبدة حتى تصبح ذهبية.

– أضف اللحم المفروم إلى البصل وقلب جيدا.

– أضف الملح والفلفل الأسود وبهارات اللحمة (إذا كانت متوفرة).

– قلّب المكونات معًا حتى ينضج اللحم تمامًا.

رص الرقاق:

– في صينية خبز، أضف قليل من السمن والزيت وسخنهما.

– ضع أول طبقة من الرقاق المبلل في الصينية.

– أضف طبقة من اللحم المفروم فوق الرقاق.

– كرر العملية بوضع طبقات من الرقاق واللحم حتى تنتهي الكمية.

تحضير الصلصة:

– في إناء آخر، اخلط كمية من الشوربة أو الحليب مع مكعب مرقة الدجاج.

– أضف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر إلى الخليط.

الخبز:

– صب خليط الشوربة أو الحليب فوق الرقاق في الصينية.

– أدخل الصينية في فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة متوسطة لمدة 15 دقيقة.

– أخرجها من الفرن عندما يتحول لون الرقاق إلى ذهبي.

والآن، استمتع بطبق الرقاق باللحم المفروم الشهي والمميز!