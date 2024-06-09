دليلك للأمتحان.. اسئلة الاسلامية السادس اعدادي 2024 الدور الأول عموم محافظات العراق

سوف نقدم لكم اليوم من خلال مقالنا اسئلة الاسلامية السادس اعدادي للأعوام السابقة وهذا ما يبحث عنه عدد كبير من الطلاب داخل العراق وذلك من أجل التعرف على طبيعة ونوعية الأسئلة التي تأتي في الامتحانات والهدف من هذا هو الحصول على أعلى النمر حيث أن مرحلة الصف السادس الإعدادي واحدة من المراحل الهامة والتي تطلب مجموع مرتفع.

اسئلة الاسلامية السادس اعدادي

اقترب موعد أداء اختبار مادة التربية الإسلامية لذلك أصبح الكثير يتساءل حول اسئلة الاسلامية السادس اعدادي التي جاءت على مدار الأعوام السابقة وذلك لأنهم يرهبون الامتحان على الرغم من سهولة المادة وأنها ما هي إلا مجموعة من التعاليم والعادات الدينية والمتعارف عليها من قبل الجميع ولكن الطلاب تسعى دوما نحو الحصول على أعلى الدرجات لذلك سوف نقدم لكم مرشحات التربية الإسلامية وهذا بمجرد الدخول على الرابط التالي.

توزيع درجات اختبار مادة التربية الإسلامية الصف السادس الإعدادي

يجب العلم أنه وفقا لما صرحت عنه وزارة التربية والتعليم أن الاختبارات سوف تأتي وفق الخطة الدراسية التي تم وضعها وسوف تأتي من المقررات التي تم دراستها على مدار العام، والجدير بالذكر أن مادة التربية الإسلامية تأتي من 151 درجة ويتم توزيعها كالتالي:

سوف يأتي مجموعة من الأسئلة من الوحدة الأولى ولها 25 درجة.

50 درجة على الوحدة الثانية.

34 درجة على الوحدة الثالثة.

27 درجة على الوحدة الرابعة.

5 درجات على الوحدة الخامسة.

وبناء على ذلك نجد أن التركيز الأكبر سوف يكون على الوحدة الثانية وذلك لأنه تشمل أعلى الدرجات ويأتي بعدها الوحدة الثالثة.