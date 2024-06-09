مزايا خفية في واتساب (اتحداك تعرفها).. تطورات كبيرة اعرفها قبل الكل وخليك مسابق

تطبيق واتساب من أهم وأشهر التطبيقات الخاصة بالمراسلة حول العالم ولذلك نوضح لكم اليوم مزايا خفية في واتساب، التي يمكن للمستخدمين حول العالم استعمالها والاستفادة منها في استعمالاتهم اليومية، ولا تنفك شركة ميتا وهي الشركة المالكة لتطبيق واتساب من تحديث التطبيق وتطويره الشكل كبير وذلك ليواكب التطورات التكنولوجيا الحديثة السريعة جدا، ويلبي احتياجات المستخدمين المتغيره بشكل مستمر.

مزايا خفية في واتساب

يحتوي تطبيق واتساب على مزايا خفية في واتساب وكثيرة يمكن لكافة المستخدمين استعمالها، ويعد من أبرز هذه المزايا ما يلي:

مزايا التخفي الفائق

يمكن للمستخدم استعمال شاشة الاندرويد أو الايفون لتفعيل وضع التخفي الفائق.

حيث يتم الضغط على شاشة الجهاز للاسفل وبذلك تظهر الرسائل التي تم الأشعار بها كاملة ويتم قرأتها دون فتحها، ولا تظهر للمرسل أنك قمت بقراءة الرسالة.

استعادة المحادثات المحذوفة

يمكن بكل سهولة استعادة الرسائل التي قام المستخدم بحذفها وذلك لأن تطبيق يحتوي على ميزة مهمة جدا من أبرزها هو إرسال الدردشات إلى بريد إلكتروني.

يمكن ذلك من خلال فتح الدردشة التي ترغب في حفظها، وبعد ذلك يتم الضغط فوق كلمة خيارات ، وبعدها كلمة مزيد وبعدها الدردشة عبر البريد الإلكتروني.

إرسال موقع المستخدم