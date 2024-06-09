“جرب وعيش حرب الشوارع“ أفضل 9 ألعاب PVP شبيهة ببجي وجاتا وجميع ألعاب القتال ومجانية وبدون انترنت

ندى تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
“جرب وعيش حرب الشوارع“ أفضل 9 ألعاب PVP شبيهة ببجي وجاتا وجميع ألعاب القتال ومجانية وبدون انترنت
أفضل 9 ألعاب PVP

سوف نقدم لكم من خلال مقالنا أفضل 9 ألعاب PVP يمكنك أن تحصل عليهم وتعتبر تلك الألعاب من الألعاب التي لها طابع خاص حيث أنه يوجد منها ما يتطلب من اللاعب تنفيذ بعض المهام وذلك يتم في أجواء مليئة بالتحديثات والإثارة، ومنها من يتطلب من اللاعب أن يقوم بمهاجمة اللاعبين الآخرين وهذا من أجل الفوز بالجولات، ومن أكثر ما يميز تلك الألعاب أنها لا تحتاج إلى مساحة كبيرة مثل ألعاب الفيديو الأخرى كما أنه يمكن تحميلها على الأنظمة المختلفة.

أفضل 9 ألعاب PVP

إذا كنت تبحث عن ألعاب مسلية ننصحك بتجربة الألعاب التالية:

  • لعبة Escape From Tarkov
  • لعبة Chivalry
  • لعبة Gang Beasts
  • لعبة Dark Souls
  • لعبة Borderlands
  • لعبة Sniper Elite 5
  • لعبة Left 4 Dead
  • لعبة Hunt: Showdown
  • لعبة Deathloop

لعبة Escape From Tarkov

أفضل 9 ألعاب PVP
أفضل 9 ألعاب PVP

يمكنك الآن تحميل لعبة Escape From Tarkov واللعب ضد اللاعبين الآخرين حيث تدور فكرة اللعب حول أن اللاعب ينزل خريطة ما ويبدأ بتجميع الأسلحة والمعدات التي يقوم باستخدامها من أجل القضاء على الأعداء، كما أنه يوجد أيضا داخل اللعبة وضع pve وهو يكون اللاعب ضد البيئة.

لعبة Chivalry

يحدث داخل لعبة Chivalry العديد من التحديات بين اللاعبين والتي تؤدي إلى ظهور فوضى كبيرة ولكن يقوم اللاعب بتحويل تلك الفوضى إلى علم وهذا من خلال تعديل الصراعات التي تحدث بين اللاعبين والأعداء داخل اللعبة، يجب العلم أنه يتم استخدام أسلحة من العصور الوسطى وهذا من أجل فض المعارك التي تحدث وهذا يتطلب مهارة كبيرة.

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معلومات الكاتب
ندى

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