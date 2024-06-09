ملابس ورقصات وشدات ببلاش.. تنزيل تحديث ببجي شخصية ميريام فارس أحدث إصدار للاستمتاع باللعبة

آخر تحديث في لعبة ببجي والذي من المقرر أن يشمل ميريام فارس ببجي والتي يمكن للاعب الحصول عليها واللعب من خلالها وسوف يحصل أيضا على مجموعة من الأشياء الخاصة بها وهذا ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا، حيث أن لعبة ببجي من الألعاب المفضلة لدى الكثير منا وذلك لما تقدمه من أحداث مثيرة وشيقة.

ميريام فارس ببجي

أعلنت الشركة المنتجة للعبة ببجي أنه سوف يتم التعاون مع النجمة العالمية ميريام فارس وسوف تحصل على شخصية ميريام فارس أثناء اللعب وسوف تحصل أيضا على الصندوق الخاص بها والذي يشمل الآتي:

عدد اثنين من ملابس ميريام فارس.

هدية خاصة.

صندوق مخصص لشخصية ميريام فارس داخل اللعبة.

حزمة صوتية خاصة بالفنانة.

رقصة خاصة بالفنانة ميريام فارس.

وفقا لما صرحت عنه بعض المصادر أن ميريام فارس واحد من الشخصيات العالمية المؤثرة وأن التعاون معها سوف يزيد من شعبية اللعبة وذلك لأنه سوف يسعى الكثير من اللاعبين في اللعب المنافسة وهذا من أجل الحصول على الشخصية.

اضافات التحديث الجديد للعبة ببجي

يوجد مجموعة من الإضافات في التحديث الجديد للعبة ببجي ومن أبرز تلك الإضافات: