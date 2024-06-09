استعلم من هنا … رابط نتائج التاسع اليمن 2024 moe-ye.net

بين خائف ومترقب ومستبشر ينتظر عدد كبير من الطلاب نتائج التاسع اليمن وهي المرحلة التي ينتقل الطالب فيها من التعليم الأساسي إلى التعليم العالي الذي يتم فيه تحديد مستقبل الطالب فيما بعد، حتى الآن نتائج التاسع اليمن مازالت قيد التصحيح والمراجعة ولم يتم الإعلان عنها، ومن المتوقع الإعلان عنها في الأسبوع الجاري وذلك وفق لتصريحات وزير التربية والتعليم طارق العكبري.

نتائج التاسع اليمن

من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج التاسع اليمن في الأسبوع الجاري أو المقبول على أقصى تقدير ويمكن لكافة الطلاب الاستعلام عن النتائج من خلال الخطوات التالية:

التوجه إلى موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية على الإنترنت.

يقوم الطالب بعد ذلك النقر على أيقونة نتائج الصف التاسع.

يتم بعدها اختيار العام الدراسي.

بعدها يتم كتابة رقم جلوس الطالب.

يشترط الضغط على كلمة عرض النتيجة حتى يتمكن الطالب من معرفة نتائجه.

بعد ثواني قليلة تظهر النتيجة بجميع البيانات الكاملة وتحتوي على النسبة والدرجات أيضا.

معرفة نتائج التاسع اليمن من خلال رقم الهاتف

كما اتاحت وزارة التربية والتعليم اليمنية إمكانية الاستعلام عن نتائج التاسع اليمن من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها، يمكن أيضا الاستعلام من خلال الإتصال على الرقم الموحد وذلك عبر الخطوات التالية: