ظهور نتائج اعتراضات السادس ابتدائي 2024 الدور الأول.. ورابط استخراج النتيجة

تزامنًا مع إعلان نتائج السادس ابتدائي الدور الأول بدأ تقديم الاعتراضات على النتائج عقب الإنتهاء منها في كافة المحافظات، والآن بدأ البحث حول لينك استخراج نتائج اعتراضات السادس ابتدائي 2024 الدور الأول لعموم المحافظات لكي يتمكنون من الحصول عليها بشكل سهل وبسيط ودون الحاجة للذهاب إلى المدرسة التابع لها الطالب.

ظهور نتائج اعتراضات السادس ابتدائي

أعلنت بالفعل محافظة القادسية نتائج اعتراضات السادس ابتدائي الدور الأول ولكي تتمكن من استخراجها يجب عليك اتباع مجموعة من الخطوات وهي:

قم بالذهاب إلى رابط بوابة وزارة التربية العراقية.

اختر الصف الدراسي السادس ابتدائي ثم اختر نتائج الاعتراضات.

بعدها اختر المحافظة التي ظهر الاعتراض لها ثم انقر على تنزيل.

نتائج اعتراضات السادس ابتدائي عبر نتائجنا

لكي تتمكن من استخراج نتائج السادس ابتدائي عبر موقع نتائجنا يجب عليك اتباع الخطوات التي جاءت على النحو التالي:

قم بالانتقال مباشرةً إلى رابط بوابة نتائجنا.

اختر بعد ذلك النتائج الخاصة بالاعتراض على نتائج السادس ابتدائي الدور الأول.

اختر المحافظة التابع لها الطالب ثم اختر تنزيل.

بعدها ستحصل على نتيجة الاعتراض.

هل يوجد دور ثاني للسادس ابتدائي؟

يتساءل الكثيرن داخل أراضي دولة العراق حول وجود دور ثاني للطلاب ولكن الوزارة لم تُعلن عن هذا الأمر، ولكن من المفترض وجود دور ثاني للطلاب الراسبين في مادة أو اثنين فقط أما من يرسب في ثلاث مواد دراسية لم يتمكن من الخضوع للدور الثاني فسيعيد العام الدراسي مرة أخرى.