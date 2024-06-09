رسميا.. المالية تعلن موعد صرف المعاشات والمرتبات في شهر يوليو 2024 بالزيادة الجديدة – شوف حسابك

يتساءل العديد من الموظفين في القطاع الخاص والعام عن ما هو موعد صرف المعاشات والمرتبات في شهر يوليو 2024 حيث مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، ينتظر الموظفون إيداع المرتبات والمعاشات لتلبية احتياجات الأسرة، ولقد أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن موعد صرف المعاشات والمرتبات في موعدها المحدد للصرف من كل شهر ونفت تبكير موعد الصرف وفي السطور القادمة سنتناول كافة التفاصيل حول موعد صرف المرتبات.

ما هو موعد صرف المعاشات والمرتبات في شهر يوليو 2024

وقد أعلنت هيئة التأمينات الاجتماعية عن ما هو موعد صرف المعاشات والمرتبات في شهر يوليو 2024 والتي من المقرر صرفها في بداية كل شهر ميلادي، حيث سيتم صرف مرتبات شهر يوليو يوم الإثنين الموافق 1 يوليو 2024 لكافة المستحقين، ولقد نفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وجود زيادة جديدة على الرواتب حيث إنه قد تم زيادة الرواتب لجميع المستحقين في شهر مارس السابق وذلك بأمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كيفية الاستعلام عن المعاشات

سهلت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الاستعلام عن المعاشات من خلال عدة خطوات ومن أهم تلك الخطوات مايلي: