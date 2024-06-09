ثبتها حالاً.. تردد قناة الحج السعودية 2024 تكبيرات عيد الأضحى ومناسك الحج لحظة بلحظة

تردد قناة الحج السعودية 2024 يبحث عنها ملايين المسلمين من مختلف الدول، حيث يرغب الكثير في مشاهدة الأجواء الحية لمناسك الحجة على مدار 24 ساعة، يستمتع الكثير بمشاهدة مناسك الحج ويرغب البعض في تنزيل إشارة القناة على الجهاز لضبطها والاستمتاع بالأجواء التي تبث سعادة وفرحة في القلب والروح، أيام معدودة تفصلنا على أول أيام عيد الأضحى المبارك والمعروفة بيوم النحر،

حيث تشارك قناة الحج السعودية في نشر مناسك الحج لحظة بلحظة وتقوم بنقل تكبيرات العيد و تكبيرات الاحرام من الكعبة المشرفة، قناة الحج هي قناة ذات أهمية كبيرة تتمتع بالكثير من المزايا ويبحث عنها المسلمون خلال هذه الفتنرة كونها من القنوات المجانية التي يمكن ضبطها بكل سهولة دون رسوم اشتراك، ترقبوا معنا السطور التالية للإطلاع على تردد قناة الحج السعودية 2024.

تردد قناة الحج السعودية 2024

التردد: 12149.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل ترميز : 27500.

معامل التصحيح: 4/3.

خطوات ضبط قناة الحج السعودية بث مباشر

الحج قناة عربية سعودية تعمل بأقوى إشارة على القمر الصناعي نايل سات، تنقل القناة مناسك الحج وتكبيرات عيد الأضحى بجودة عالية hd وهذا لأنها حرصت على استخدام أحدث التقنيات والإمكانيات، كما أنها تعمل بكفاءة عالية على مدار 24 ساعة بدون تقطيع أو تشويش، ويمكنك ضبطها على الجهاز بكل سهولة عند اتباع الخطوات التالي:.