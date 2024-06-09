“كل ما يخص واتساب الأخضر“ تحميل احدث اصدار من واتساب الأخضر وأهم مميزات الإصدار

واتساب الاخضر، يشكو بعض المستخدمين من تطبيق واتساب العادي الذي به بعض القصور والعيوب التي لا توفر تجربة دردشة مميزة ومختلفة، لذا عمل عدد من المبرمجين على تطوير التطبيق وإصدار نسخة جديدة منه تتمتع بالعديد من المزايا والإمكانيات الرائعة، وقد بادر ملايين الأشخاص حول العالم بتنزيل هذا الإصدار للاستفادة من تجربة دردشة فريدة تزيد من الشغف لديهم، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال طريقة تحميل واتساب الاخضر الإصدار الأخير وأهم المزايا التي يتمتع بها.
تحميل احدث اصدار من واتساب الأخضر
يمكنكم الاستفادة من الخصائص الجديدة والمزايا المتعددة للتحديث الأخير من واتساب الاخضر عبر تنزيل التطبيق وتثبيته على الهاتف، وسنستعرض لكم فيما يلي طريقة وخطوات تحميل واتساب الاخضر :
- فتح اعدادات الهاتف والدخول الى التطبيقات واختيار تطبيق الواتساب الاخضر.
- الضغط على “مساعدة” ومن ثم الاطلاع على المعلومات الخاصة بالتطبيق.
- الدخول الى رابط التطبيق وتحميل ملف apk لتنزيل التطبيق على الهاتف.
- خلال لحظات سيتم تثبيت التحديث الجديد، بعدها قم باتباع الخطوات اللازمة.
- بعد انتهاء عملية التثبيت ستجد أن هاتفك به النسخة الاخيرة من تطبيق واتساب الاخضر.
مميزات واتساب الاخضر
الدردشة عبر واتساب الاخضر توفر للمستخدم الحماية والأمان التام بالإضافة الى الاستمتاع بمزايا رائعة غير موجودة على تطبيقات التواصل الأخرى، وفيما يلي أهم مميزات واتساب الاخضر :
- يمكن للمستخدم أن يفعل خاصية اخفاء الرسائل بعد فترة معينة.
- وجود خاصية ارسال اشعارات للطرف الاخر عند قراءتك الرسالة.
- إمكانية اجراء المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو بسهولة.
- يستطيع المستهدم تحديد وقت معين لحذف رسالة بشكل تلقائي.
- حماية الرسائل بينك وبين أي شخص من خلال خاصية التشفير النهائي.
- دون الحاجة لفتح التطبيق يمكنك مشاركة اي ملفات بطريقة سريعة.