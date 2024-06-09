شفرات لعبة جاتا سان اندرس 2024 وأهم كودات اللعبة Gta San Andreas للحصول على الهدايا مجاناً

شفرات لعبة GTA San Andreas هي مجموعة من الأكواد التي يمكنك إدخالها أثناء اللعب لتفعيل ميزات خاصة أو للحصول على مزايا معينة. تساعد هذه الشفرات اللاعبين على تغيير جوانب مختلفة من اللعبة مثل الأسلحة والمركبات، والطقس، والصحة، والقوة، والمزيد وذلك باستخدام هذه الشفرات يمكن للاعبين تعديل تجربتهم في اللعبة وتكييفها وفقا وتفضيلاتهم الشخصية أو لإضافة تحدي إضافي إلى اللعبة ومع ذلك يجب استخدام الشفرات بحذر لتجنب تأثيرات غير مرغوب فيها على تجربة اللعب الخاصة بك.

اكواد للحصول على شفرات GTA San Andreas

للحصول على شفرات GTA San Andreas، يمكنك استخدام الأكواد التالية:

LXGIWYL: الحصول على الأسلحة الأساسية.

PROFESSIONALSKIT: الحصول على مجموعة كاملة من الأسلحة.

UZUMYMW: الحصول على ذخيرة لا تنفذ ولكن يجب عليك إعادة تحميل السلاح.

HESOYAM: الحصول على الصحة القصوى والدرع و$250،000.

2ASNAEB: إلغاء النجوم المرتفعة.

AJLOJYQY: جو مغيم.

CWJXUOC: عاصفة رملية.

JUMPJET: الحصول على الطائرة الحربية Hydra.

AIYPWZQP: إعطاء السيارة أجنحة طائرة.

RIPAZHA: السيارات تطير.

CPKTNWT: تفجير كل السيارات.

AJLOJYQY: جو مغيم.

AUDI FRQS: الطقس ممطر.

FULLCLIP: الذخيرة الغير محدودة، ولكن لن يكون لديك التعليق البصري عند التبديل بين الأسلحة.

SPEEDFREAK: كل شيء يذهب بسرعة.

BAGUVIX: الصحة اللانهائية (لكنك لا تحمي من الانفجارات والرصاص القوي).

أبرز شفرات تغيير السيارات في لعبة جاتا

هناك شفرات خاصة بتغيير السيارات في اللعبة ويبحث عنها عشاق اللعبة أيضاً وهي كما يلي: