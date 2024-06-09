رسمياً| شروط الإعفاء من الخدمة الوطنية الجزائرية بعد تحديث ملف الخدمة العسكرية 2024

كشفت وزارة الدفاع شروط الإعفاء من الخدمة الوطنية الجزائرية بعد تحديث ملفات الخدمة العسكرية 2024 وأهم حالات الاستثناءات الجديدة، وفقا لما ذكرته الحكومة الجزائرية في لائحة الواجب الوطني، حيث تشدد الحكومة الجزائرية على المواطنين الالتزام بضوابط التسجيل في الخدمة الوطنية في موعدها المحدد، في الوقت نفسه أكدت على عدة حالات يمنع فيها المواطن من أداء الواجب الوطني سواء بتأجيل أو إعفاء أو بعض الاستثناءات الأخري، وهذا ما نكشفه إليكم في هذا التقرير عبر موقعكم الإلكتروني بوابة البديل.

شروط الإعفاء من الخدمة الوطنية الجزائرية 2024

هناك العديد من العوامل التي تمنع الأشخاص من القبول في أداء الواجب الوطني العسكري في الجزائر، مثل وجود أمراض محددة أو غيرها من الحالات الأخري التي جاءت كالتالي:

يعفي من الخدمة الوطنية من له “سند عائلي” أي إذا كان الشخص هو العائل للأسرة.

إعفاء من لا يزال في الدراسة والحاصلين على شهادة التكوين.

كل من تجاوز 28 عام وهو ما زال خارج الوطن.

جميع ما تجاوز 35 عام يحرم من أداء الواجب الوطني.

يعفي المتقدم للخدمة الوطنية إذا أثبت الفحوصات الطبية أنه غير قادر على أداء الواجب الوطني.

عقوبة التخلف عن الواجب الوطني العسكري في الجزائر 2024

كشف القانون الجزائري الخاص بلوائح الخدمة الوطنية الجزائرية إلى عقوبة كبيرة على كل من يخالف لائحة الواجب الوطني، حيث يتطرق القانون إلى مثول الشخص إلى الوقوف أمام المحاكم العسكرية، بتهمة ( عاص ) عن تنفيذ قانون الخدمة الوطنية، ويتم توقيع العقوبة على المتخلف عن الخدمة الوطنية الجزائرية وفقاً إلى الأسباب التي تراها المحكمة العسكرية.

المستندات المطلوبة للاعفاء من الخدمة الوطنية الجزائرية 2024

كشف الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع الجزائرية عن أهم المستندات المطلوبة للقبول في إعفاء المواطن من أداء الخدمة الوطنية الجزائرية، والتي جاءت كالتالي:

تقديم بطاقة الإقامة مع الطلب الخطي.

شهادة العمل وكشف الراتب.

عدد 2 صورة شخصية.

شهادة التعليم التي حصل عليه المتقدم.

بطاقة العائلة للوالدين.

تسليم شهادة الكفالة العائلية.

شهادة التعليم للاخوات الذين مازالوا في التعليم.

اي من هذه الوثائق إن وجدت (مستند الطلاق، الاعاقة، الوفاة، العجز، الفقدان).

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح هذا المقال الذي كشفنا فيه شروط الإعفاء من الخدمة الوطنية الجزائرية بعد تحديث ملفات الخدمة العسكرية 2024.