“واتساب الذهبي الجديد الجبار” تحميل أحدث إصدار ضد الحظر V11.45 ومليان المميزات!

يوفر تطبيق واتساب الذهبي مجموعة متنوعة من المزايا التي يستفيد منها جميع المستخدمين والجدير بالملاحظة أنه أصبح من أشهر تطبيقات التواصل الاجتماعي على مستوى العالم بل وتمكن من التفوق على الإصدار الأصلي ويرجع ذلك إلى الإمكانيات المتعددة التي يوفرها التطبيق ولا توجد في الأصلي، على الرغم من جميع المزايا التي يقدمها للمستخدم إلا أنه من الضروري تحديثه بصفة مستمرة للحصول على مزايا أكثر.

تحميل واتساب الذهبي آخر تحديث

للحصول على المزايا التي يوفرها التطبيق لابد من تحديثه إلى آخر نسخة تم إصدارها ويتم ذلك بسهولة من خلال اتباع الآتي:

في البداية لابد من اتصال الهاتف بشبكة إنترنت قوية، بعدها عليك التوجه إلى متصفح كروم على الهاتف.

بعد ذلك اضغط على شريط البحث ثم اكتب تحميل واتساب الذهبي التحديث الأخير.

على الفور انقر على اول خيار يتم إتاحته لك.

أيضًا اختر بعد ذلك اسم الموقع الأول ثم تأكد من كونه آمن بعد التأكد اختر زر تنزيل ثم انقر عليه.

بعد انتهاء التحميل توجه إلى مدير الملفات الموجود على هاتفك ثم اختر اسم التطبيق وانقر على تثبيت.

وفي النهاية انتظر حتى ينتهي التثبيت باتباع الخطوات الموضحة على هاتفك ثم افتح التطبيق وادخل رقم هاتفك وابدأ المراسلة على الفور.

مميزات تطبيق واتساب الذهبي

توفر نسخة واتساب الذهبي مجموعة من المزايا المتنوعة التي يمكن الاستفادة بها ومن هذه المميزات نذكر الآتي: