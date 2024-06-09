سيارة الأحلام: إم جى 5 2024 بتصميمها الجذاب ومواصفاتها المذهلة.. شوف سعرها الجديد!

ارتفعت أسعار السيارات ارتفاعاً ملحوظاً في السنوات الماضية لعدة أسباب أهمها ارتفاع سعر الدولار مما أدى إلى ارتفاع أسعار جميع أنواع السيارات المستعملة والجديدة، ولكن عاودت الانخفاض مرة أخرى وتعد تلك الفترة هي أنسب وقت لشراء سيارة سواء جديدة أو مستعملة، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، إم جى 5 موديل 2024 الجديدة.

إم جى 5 موديل 2024 الجديدة

سوف نوضح لكم الآن أهم مواصفات ومميزات سيارة ام جي ٢٠٣٤، والتي منها ما يلي:

وأول مميزات تلك السيارة أنها تدعم الكثير من وسائل الأمان منها احتوائها على وسائد هوائية.

وأيضا تدعم حساسات أمامية وخلفية للركن، وكذلك تدعم خاصية الثبات الإلكتروني.

وتدعم أيضاً نظام لتوزيع الفرامل، وأيضا جهاز إنذار لمنع حدوث سرقة للسيارة.

كما أنها أيضاً تدعم محرك قوي ذات سعة ١٥٠٠ سي سي، وتصل سرعتها إلى ١٠٠ كيلو متر في الساعة.

كما تعد أيضاً سيارة موفرة للوقود وذلك لأنها تستهلك حوالي ٥،٥ لتر لكل ١٠٠ لتر في الساعة.

ويصل أيضاً عزم دورانها إلى ١٥٠ نيوتن متر أي ما يعادل حوالي ١٥٠ حصان.

أما سرعتها القصوى فهي تصل إلى ١٨٠ كيلو متر في الساعة، بالإضافة إلى وجود مكيف هواء.

وتتوافر أيضاً سيارة ام جي ٥ بألوان عديدة وجميلة تتناسب مع جميع الاذواق والاعمار والفئات.

كما تدعم أيضاً شكل أنيق شيك تجعلك تشعر بالفخر والراحة التامة عند قيادتها.

سعر إم جى 5 2024

بعد عرض مواصفات ومميزات تلك السيارة سوف نوضح لكم أيضاً أسعارها في السوق المصري: