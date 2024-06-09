“هيغينيك عن الواتساب العادي“ خطوات تنزيل واتساب جي بي الجديد 2024 ملف APK.. تطبيق رائع!! 

واتساب جي بي الجديد، استطاع تطبيق واتساب جي بي أن يجذب الملايين من محبي الدردشة والراغبين في خوض تجربة مميزة يتمتعون فيها بخصائص ومميزات ليست موجودة في التطبيقات الأخرى من نفس الفئة، ومؤخرا تم تحديث واتساب جي بي وإضافة العديد من المزايا والإمكانيات المتطورة التي ستجعل هناك إقبال كبير على تنزيل التطبيق، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال طريقة تحديث تطبيق واتساب جي بي وتحميل الإصدار الأخير منه وأهم المميزات الموجودة بالتطبيق.

خطوات تنزيل واتساب جي بي الجديد 2024 قامت الشركة المطورة لتطبيق واتساب جي بي بتحديث التطبيق لتلبية رغبات المستخدمين حيث تم إضافة خصائص جديدة حازت على رضا العملاء وكذلك حل أي مشاكل تقنية كانوا يعانون منها وجعل التطبيق أكثر أمانا بتوفير العديد من وسائل الحماية وللاستفادة من التحسينات والتعديلات الأخيرة بالتطبيق يمكنكم تحميله على النحو التالي : فتح متصفح الانترنت جوجل أو فاير فوكس أو أي متصفح اخر.

في شريط البحث اكتب تحديث واتساب جي بي 2024.

ادخل الى احد المواقع الموثوقة لتحميل التطبيق.

اضغط على رابط التحميل وانتظر لحظات حتى يتم تثبيت التطبيق على هاتفك.

افتح التطبيق وابدأ في الاستمتاع بتجربة دردشة مثيرة. مميزات واتساب جي بي الجديد توجد العديد من المميزات التي يتمتع بها واتساب جي بي في إصداره الجديد والتي جعلت التطبيق يحظى بشهرة واسعة وانتشار كبير، ومن أبرز تلك المميزات : إمكانية ارسال ما يزيد عن ستمائة رسالة جماعية في نفس الوقت.

وجود خاصية تمنع حظر الحساب لزيادة أمان التطبيق.

يمكن للمستخدم أن يخفي قيد الكتابة او typing عن الآخرين.

إمكانية منع إعادة توجيه الرسائل وإزالة هذه العلامة من الدردشة.