“هام لطلاب الشهادة الأعدادية” 12 معلومة لازم تعرفها عن مدارس البترول والنقل البحري: فرصة هتغير مستقبلك للأبد!

بمجرد ظهور نتائج الإعدادية بدأ أولياء الأمور في البحث عن بدائل الثانوية العامة للحصول على امتيازات ما بعد التعليم من التوظيف وذلك بعد أن حرصت الدولة على تطوير هذه المدارس خلال الفترة الماضية، وتأتي مدارس البترول والنقل البحري ضمن المؤسسات التعليمية المطورة والتي يبحث عنها الطلاب للالتحاق بها.

مدارس البترول والنقل البحري

تعتبر هذه المدارس أفضل البدائل عن الثانوية العامة لأنها تضمن للخريج الالتحاق بكلية هندسة أو تربية بعد انتهاء سنوات الدراسة بها، كما تؤهل الطالب للعمل في مجال النقل البحري وأيضًا البترول، أيضًا يحصل الطالب على مجموعة من الامتيازات التي توفرها له الدراسة في هذا المجال.

مميزات مدارس البترول والنقل البحري

توفر المدرسة فرصة الالتحاق بها من قبل طلاب الإعدادية العامة والأزهرية وذلك بمجموع يبدأ من 140 درجة، أيضًا تقبل طلاب اللغات والمدارس الخاصة، حيث توفر للطالب فرصة الدراسة بالكليات التكنولوجية والمعاهد العليا وغير ذلك من المميزات التي نذكرها في النقاط التالية: