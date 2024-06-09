“هام لطلاب الشهادة الأعدادية” 12 معلومة لازم تعرفها عن مدارس البترول والنقل البحري: فرصة هتغير مستقبلك للأبد!

بمجرد ظهور نتائج الإعدادية بدأ أولياء الأمور في البحث عن بدائل الثانوية العامة للحصول على امتيازات ما بعد التعليم من التوظيف وذلك بعد أن حرصت الدولة على تطوير هذه المدارس خلال الفترة الماضية، وتأتي مدارس البترول والنقل البحري ضمن المؤسسات التعليمية المطورة والتي يبحث عنها الطلاب للالتحاق بها.
مدارس البترول والنقل البحري
تعتبر هذه المدارس أفضل البدائل عن الثانوية العامة لأنها تضمن للخريج الالتحاق بكلية هندسة أو تربية بعد انتهاء سنوات الدراسة بها، كما تؤهل الطالب للعمل في مجال النقل البحري وأيضًا البترول، أيضًا يحصل الطالب على مجموعة من الامتيازات التي توفرها له الدراسة في هذا المجال.
مميزات مدارس البترول والنقل البحري
توفر المدرسة فرصة الالتحاق بها من قبل طلاب الإعدادية العامة والأزهرية وذلك بمجموع يبدأ من 140 درجة، أيضًا تقبل طلاب اللغات والمدارس الخاصة، حيث توفر للطالب فرصة الدراسة بالكليات التكنولوجية والمعاهد العليا وغير ذلك من المميزات التي نذكرها في النقاط التالية:
- يحصل الطالب على جواز سفر بحري.
- أيضًا تأمين صحي شامل.
- تبلغ مدة الدراسة 3 سنوات، يحصل بعدها الطالب على دبلوم فني لمصلحة الكفاية الإنتاجية.
- كما توفر قاعات نظرية للطلاب فضلًا عن المعامل والورش المجهزة بأحدث وسائل التعليم المتطورة.
- التدريب العملي في معامل التحاليل والكيمياء وورش البترول.
- أيضًا يتم التدريب العملي في الموانئ بالنسبة لقسم النقل البحري والملاحة.
- التدريبات العملية في شركات البترول تتم مقابل رواتب شهرية للطلاب.
- يلتحق بالدراسة الطلاب والطالبات أيضًا.
- يلتحق خريجي مدارس البترول بنقابة التطبيقيين.
- يتم توزيع الطلاب على التدريب في شركات البترول بناءً على التوزيع الجغرافي للمدرسة.
- تبدأ المصروفات من 1000 جنيه مصري للعام الدراسي الواحد.
- بعد انتهاء الدراسة توفر مدرسة البترول عمل للطلاب بأجور مرتفعة.