سلي وقت فراغــك.. تحميل جاتا نسخة سان اندرياس GTA SAN ANDREAS العب واستمتع

تحميل جاتا سان اندرياس، لعبة جاتا يعشقها ويقوم بتنزيلها مئات الملايين حول العالم الذين يميلون الى العاب الإثارة والتشويق، حيث يخوض لاعب جاتا العديد من التحديات المختلفة والرائعة، وقد جذب الإصدار المتميز من اللعبة جاتا سان اندرياس محبو اللعبة الذين وجدوا في هذا الإصدار شغف جديد حيث تدور أحداث هذه النسخة في ولاية سان اندرياس التي تتميز بطبيعتها الريفية وبذلك تختلف عن المغامرات السابقة التي كانت تدور في مدن حديثة، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال كيفية تحميل جاتا سان اندرياس على مختلف الأجهزة.
تحميل جاتا سان اندرياس على الكمبيوتر
تسعى شركة روكستار الشركة المطورة للعبة جاتا على تحديث اللعبة بشكل دوري حتى تواكب التطور التكنولوجي الحالي وتستمر في منافسة الألعاب الالكترونية الأخرى، لذا أتاحت الشركة إمكانية تنزيل اللعبة على كافة الأجهزة بمختلف انظمة تشغيلها، كما يتم إضافة أدوات وخصائص مميزة تجعل اللعبة أكثر إثارة وواقعية، ويمكنكم الاستمتاع باللعبة وتنزيلها بسهولة من خلال الموقع الرسمي للشركة عبر اتباع الخطوات التالية :
- الدخول الى موقع شركة روكستار الرسمي بعد البحث عنه على متصفح جوجل.
- كتابة الرقم التعريفي للاعب بحسابه على جاتا لتسجيل الدخول الى الموقع.
- من الخيارات الموجودة انتقل الى قائمة الألعاب.
- اكتب اسم اللعبة في شريط البحث، سيظهر لك رابط قم بالضغط عليه.
- اضغط على تحميل بعد تحديد نظام التشغيل الخاص بجهازك.
- بعد لحظات سيتم تثبيت اللعبة على جهازك.
تحميل جاتا سان اندرياس على الهاتف
كما يمكنكم تحميل جاتا سان اندرياس على الهاتف سواء اندرويد أو ايفون عبر اتباع الآتي :
- من الهاتف افتح متجر التطبيقات.
- في خانة البحث اكتب اسم اللعبة واضغط على علامة بحث.
- من النتائج الظاهرة ادخل الى اللعبة واضغط على “تنزيل”.