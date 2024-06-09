هام! رابط الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني لمسابقة وزارة العدل 2024!

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أمس الجمعة رسميًا نتائج الامتحان وقد أكد على إمكانية الاستعلام عن نتائج مسابقة وزارة العدل، وعليه فإن هذا الخبر قد تصدر جميع منصات التواصل وبدأ المتقدمين في البحث عن رابط الاطلاع على النتائج وتجدر الإشارة إلى أن هذه المسابقة قد تم إطلاقها في الفترة الماضية للتعيين في 243 وظيفة مختلفة في وزارة العدل المصرية، لذلك فقد فعّل الجهاز المركزي الرابط المخصص للاستعلام ويمكن التوجه إليه والتعرف على النتائج النهائية.

رابط الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني

وفقًا لما تم نقله عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فإنه من خلال التوجه إلى منصة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز عبر الرابط بمكن للمتقدمين الاستعلام عن نتائج المسابقة بسهولة:

وعليه فقد أضاف الجهاز أنه من المقرر أن تتم إتاحة التقدم بتظلم على النتائج لفترة تمتد حتى أسبوعين اعتبارًا من اليوم السبت.

الجدير بالذكر أن هذه المسابقة قد تم الإعلان عنها منتصف يناير الماضي وفقًا للقانون رقم 96 لسنة 1952، وأيضًا اللائحة التنفيذية أحكام القانون رقم 81 لسنة 2016.

وبناءً على ذلك تم الإعلان عن تعيين بعض التخصصات في الدرجة الثالثة منها معاون خبير هندسي بحري، معاون خبير حسابى، معاون خبير هندسي مدني أو عمارة، معاون خبير زراعي.

أيضًا معاون خبير هندسي ميكانيكي، معاون خبير هندسي كهرباء، معاون خبير هندسي حاسبات ومعلومات.

خطوات الاستعلام عن نتيجة وظائف وزارة العدل

بعد الحصول على الرابط يمكن تنفيذ خطوات الاستعلام الموضحة في النقاط التالية: