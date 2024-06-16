غرامتك كام؟.. معرفة غرامات المرور الجديدة 2024 بالرقم الالماني منصة أور ur.gov.iq

خطوات معرفة غرامات المرور الجديدة 2024 وهي من الأشياء التي يتم التساؤل عنها بكثرة من قبل المواطنين داخل العراق لذلك قامت الجهات المسؤولة بتصميم منصة أور الإلكترونية والتي من خلالها يقوم المواطن بالاستعلام عن الغرامات وتسديدها أيضا وذلك من المنزل ودون الحاجة إلى الذهاب إلى مكان حيث أن الحكومة تسعى بشكل مستمر نحو تقديم الراحة للمواطنين، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

معرفة غرامات المرور الجديدة 2024

إلى جميع المواطنين الذين يرغبوا في التعرف على الغرامات المرورية المسجلة لديهم يتطلب منهم اتباع الخطوات الآتية:

في البداية يجب على المواطن الدخول على منصة أور الإلكترونية. بعد ذلك قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة السر وهذا من أجل تسجيل الدخول بنجاح. في الخطوة التالية يرجى التوجه إلى قائمة الخدمات التي تقدمها المنصة. بعد ذلك انقر على خيار الإستعلام عن الغرامات المرورية وقم بتدوين المعلومات المطلوبة حول السيارة. انقر على زر استعلام وسوف تحصل على قائمة تشمل جميع المخالفات المسجلة لديك بالوقت التي ارتكبت فيه.

خطوات تسديد الغرامات المرورية

عند تسديد الغرامات المرورية يجب تنفيذ التعليمات الآتية:

قم بالدخول منصة أور. بعد قم بتسجيل الدخول إلى المنصة. يرجى الانتقال إلى قائمة المخالفات المرورية. يرجى إدخال جميع البيانات المطلوبة حول السيارة. اضغط على زر تسديد وسوف يتم اقتراح مجموعة من طرق التسديد المختلفة قم باختيار الطريقة الأنسب لك. بمجرد أن تتم عملية الدفع سوف يتم حذف المخالفة.

قيمة المخالفات المرورية في العراق

تختلف قيمة المخالفة على حسب نوعها ومنها: