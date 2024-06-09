تفاصيل هامة لمستحقي المعاشات: إليك كل ما تريد معرفته عن زيادة 15% وموعد صرف معاشات يوليو 2024!

إليكم تفاصيل زيادة المعاشات يونيو 2024 وموعد صرف معاشات شهر يوليو بالزيادة الأخيرة 15% وفق لهيئة التامينات الأجتماعية، حيث يهتم العديد من أصحاب المعاشات بمواعيد صرف المعاشات وأيضًا الزيادة الجديدة التي أعلن عنها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لكافة الأسر المحتاجة، وسوف نوضح لكم جميع ما يتعلق بهذه الزيادة خلال مقالنا.

زيادة المعاشات يونيو 2024

في هذه الفقرة سوف نوضح لكم زيادة المعاشات يونيو 2024، كما أتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية زيادة جديدة كذلك فقد أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي أن هذه الزيادى مقدارها 15% وسوف تصرف لكافة المستحقين، وقد جاءت زيادة يونيو كما يلي:

وصلت قيمة المعاش للأشخاص الذين يتقاضون 1300 جنيه إلى 1495 جنيه.

بينما من يتقاضى مبلغ 1500 جنيه سيحصل على 1725 جنيه.

كما أن من يتقاضى معاش 1600 سوف يصل معاشه إلى 1840 جنيه.

كذلك من يأخذ معاش 2000 جنيه سيحصل على 2300 جنيه.

وأيضًا معاش 2300 جنيه سيصل إلى 2645 جنيه.

بالإضافة إلى معاش 2600 سيبلغ 2990 جنيه.

علاوة على أن معاش من يتقاضى 2900 جنية سيصل إلى 3335 جنيه.

بيننا معاش 3200 سوف يصل إلى 3680 جنيه.

كما أن معاش 3500 سيصل إلى 4025 جنيه.

كذلك من يأخذ معاش 3800 جنيه سيحصل على 4370 جنيه.

وأيضًا معاش 4100 جنيه سيصل إلى 4715 جنية.

بالإضافة إلى معاش 4400 سيبلغ 5060 جنيه.

والجدير بالذكر أن معاش 4700 سيصل إلى 5405 جنيه.

موعد صرف معاشات يوليو 2024

بعدما سلطنا الضوء على الزيادة الأخيرة المتعلقة بالمعاشات شهر يونيو يجب أن نوضح أن يتم صرفها في الموعد الرسمي الذي تم تحديده للصرف وهو يوم الإثنين الموافق يوم 2 يوليو عام 2024، ومن المقرر أن يستمر صرف المعاشات حتى يوم 6 يوليو.