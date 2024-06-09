الآن تعرف على خطوات تسجيل دعم ريف 1445 بهدف دعم الأسر المنتجة في المملكة

يُعتبر برنامج دعم ريف 1445 من أبرز المبادرات التي أطلقتها المملكة العربية السعودية لدعم الأسر المنتجة والمشاريع الزراعية والإنتاجية في المناطق الريفية، ويهدف البرنامج إلى تقديم الدعم المالي والفني لتعزيز التنمية الريفية واستدامة الإنتاج، إذا كنت ترغب في التسجيل للحصول على دعم ريف، هذا ما سنتعرف عليه خلال الفقرات التالية.

كيفية التسجيل في برنامج دعم ريف

للتسجيل في برنامج دع ريف بالمملكة العربية السعودية عليك باتباع الخطوات التالية:

فتح المتصفح: عليك بفتح متصفح آمن على الجهاز الخاص بك، ثم الانتقال مباشرة إلى البوابة الإلكترونية لبرنامج “ريف”.

طلب الدعم: بمجرد دخولك إلى الموقع، ابحث عن أيقونة “طلب الدعم” واضغط عليها.

إنشاء مستخدم جديد: إذا كنت تسجل لأول مرة، اختر خيار “إنشاء مستخدم جديد”.

ملء البيانات: املأ جميع البيانات المطلوبة بدقة، بما في ذلك المعلومات الشخصية وبيانات حسابك المصرفي “الخاص بالمستفيد”.

الموافقة على الشروط: اقرأ الشروط والأحكام الموجودة أمامك بعناية، بعد التأكد من فهمك الكامل لها، انقر على “موافق”.

دعم الأسر المنتجة: عد إلى الصفحة الرئيسية للموقع، واضغط على أيقونة “دعم الأسر المنتجة”.

بيانات المستفيد: ستحتاج إلى تعبئة بيانات إضافية تتعلق بمعلومات المهنة والمشروع الذي تعمل عليه.

إرسال الطلب: بعد إكمال جميع البيانات، اضغط على زر “إرسال الطلب”.

أسباب رفض طلبات دعم “ريف” للأسر المنتجة

لضمان فعالية البرنامج وشفافيته، أوضحت الجهات المعنية أسباب رفض الطلبات، والتي تشمل:

الإخلال بشروط الحصول على الدعم: على سبيل المثال، قد يكون المستفيد غير مستوفي للشروط المطلوبة مثل الجنسية أو نوع النشاط.

البيانات غير المكتملة: مثل نقص الوثائق المطلوبة أو عدم تقديم معلومات كافية.

عدم توافق المهنة: إذا كانت مهنة المتقدم لا تتوافق مع المهن المدرجة ضمن قائمة الدعم.

تخطي الحد الأدنى للدخل: في حال كان دخل المتقدم يفوق الحد الأدنى المسموح به للحصول على الدعم.

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