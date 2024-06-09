الله اكبر كبيرا والحمدلله كثيرا.. ترددات قنوات تكبيرات عيد الأضحى 2024 بصوت أفضل الشيوخ في العالم

لم يتبقى سوى أيام قليلة على عيد الأضحى المبارك والذي يعد من أهم المناسبات الدينية لدى المسلمين وفيها يرغب الجميع في سماع تكبيرات العيد لذلك سوف نقدم لكم اليوم من خلال مقالنا ترددات قنوات تكبيرات عيد الأضحى 2024 والتي سوف تنقل لك أيضا شعائر الحج بث مباشر، حيث أنه في عيد الأضحى يقوم المسلمين القادرين بأداء مناسك الحج والوقوف بعرفات والنحر وغيرها من العادات الدينية الرائعة الأخرى.

ترددات قنوات تكبيرات عيد الأضحى 2024

سوف نقدم لكم في النقاط التالية مجموعة من ترددات قنوات تكبيرات عيد الأضحى 2024 ومنها:

تردد قناة الحج على النايل سات

التردد: 10922.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅞.

معدل الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة السعودية على النايل سات

تعمل قناة السعودية على مدار اليوم وتقوم أيضا بنقل كل ما يحدث داخل الحرم بث مباشر لذلك ننصحك بتنزيلها وهذا من خلال استخدام التردد التالي:

التردد: 12149.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة سما الاردن على عرب سات

يمكنك الآن بالاستماع إلى تكبيرات العيد على مدار اليوم وبشكل مجاني وهذا بمجرد أن تقوم بتنزيل قناة سما الاردن:

التردد: 12130.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

خطوات تنزيل ترددات قنوات تكبيرات عيد الأضحى