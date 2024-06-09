فرصة ذهبية لخريجي الجامعات: مسابقة المعلمين الجديدة 2024 تفتح أبواب التوظيف في مختلف التخصصات!

ازدادت عمليات البحث بكثرة عن موعد مسابقة المعلمين الجديدة 2024، حيث أن هذه المسابقة تعتبر هي الأبرز حيث أنه من المقرر أن يقوم الجهاز المركز الخاص بالتنظيم والإدارة بالإعلان عن تلك المسابقة، وأيضًا سوف يقوم الجهاز بالإعلان عن موعد المسابقة في أواخر شهر يونيو الحالي، وسوف نوضح لكم أهم ما يخص هذه المسابقة الهامة وأيضًا موعدها بصورة مفصلة خلال مقالنا.

موعد مسابقة المعلمين الجديدة 2024

اتفق وزير التربية والتعليم وأيضًا التعليم الفني الدكتور رضا حجازي مع رئيس الجهاز المركزي الخاص بالتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ على موعد مسابقة المعلمين الجديدة 2024، كذلك فإن الجهاز سوف يقوم بالإعلان عنها خلال نهاية يونيو.

والجدير بالذكر أنه بناءًا على البيان الصادر من الوزارة يوم السبت، فإنه سوف يتم الإعلان عن العديد من الوظائف الشاغرة أثناء المسابقات التي بالفعل تم تنفيذها وذلك لشغل وظائف المعلمين المساعدين داخل وزارة التربية والتعليم وذلك منذ يوليو من عام 2022 ميلاديًا.

تخصصات المسابقة

قررت الجهات المعنية التخصصات التي سوف تضمها المسابقة الجديدة الخاصة بالمعلمين، وقد شملت هذه التخصصات معلم مساعد فصل وأيضًا معلم مساعد رياض الأطفال، والجدير بالذكر أن الجهاز المركزي يقوم بإجراء هذه المسابقات بشكل سنوي، وذلك لصالح وزارة التربية والتعليم المصرية، بدءًا من عام 2022 ميلاديًا.

شروط التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024

تتمثل شروط التقديم في هذه المسابقة على ما يلي: