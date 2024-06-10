“وزارة الشؤون الاجتماعية منحة 300 دينار 2024“ كيفية التسجيل في منحة 300 دينار 2024 تونس فوري وأهم الشروط social.gov.tn

كيفية التسجيل في منحة 300 دينار 2024 تونس

ردا على الأخبار المتداولة في الفترة الأخيرة عن زيادة منحة 300 دينار 2024 تونسي أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن عدم صحة تلك الأخبار وأن المنحة لازالت كما هي دون زيادات، وناشدت الوزارة المواطنين بعدم ترديد تلك الشائعات حيث أن أي تغيير بالمنحة سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي، وقرار الزيادة ليس بتلك السهولة التي يتخيلها البعض فلابد قبل صدور هذا القرار أن تجتمع الحكومة وتخصص أموال من الميزانية لهذا الأمر، أما بالنسبة لموعد صرف المنحة فمن المقرر أن تكون في بداية الشهر الميلادي وعليه فقد تم صرفها بالفعل في يوم 1 يونيو الجاري.