“وزارة الشؤون الاجتماعية منحة 300 دينار 2024“ كيفية التسجيل في منحة 300 دينار 2024 تونس فوري وأهم الشروط social.gov.tn

منحة 300 دينار 2024 تونس، يستفيد من منحة الثلاثمائة دينار التي تقدمها الحكومة التونسية تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية آلاف المواطنين الذين يعانون الفقر ومن قلة الدخل، وهي من أهم برامج الدعم الاجتماعي التي أطلقت بهدف مساعدة المواطنين ودعمهم ماديا وتوفير حياة كريمة لهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد والتي أدت الى ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، ومع اقتراب قدوم عيد الأضحى المبارك ظهرت بعض الأنباء حول زيادة المنحة وتغيير موعد صرفها، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال كافة المعلومات المتعلقة بالمنحة وفقا لتصريحات المسئولين.
كيفية التسجيل في منحة 300 دينار 2024 تونس
ردا على الأخبار المتداولة في الفترة الأخيرة عن زيادة منحة 300 دينار 2024 تونسي أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن عدم صحة تلك الأخبار وأن المنحة لازالت كما هي دون زيادات، وناشدت الوزارة المواطنين بعدم ترديد تلك الشائعات حيث أن أي تغيير بالمنحة سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي، وقرار الزيادة ليس بتلك السهولة التي يتخيلها البعض فلابد قبل صدور هذا القرار أن تجتمع الحكومة وتخصص أموال من الميزانية لهذا الأمر، أما بالنسبة لموعد صرف المنحة فمن المقرر أن تكون في بداية الشهر الميلادي وعليه فقد تم صرفها بالفعل في يوم 1 يونيو الجاري.
شروط منحة 300 دينار 2024 تونس
حددت وزارة الشؤون الاجتماعية بعض الشروط المطلوبة لحصول المواطن على
منحة الثلاثمائة دينار التي يتم صرفها لأصحاب الظروف المادية والاجتماعية الصعبة، وفيما يلي سنستعرض لكم شروط منحة 300 دينار 2024 تونس :
- أن يكون مقدم الطلب تونسي الجنسية ومقيم داخل الأراضي التونسية بصفة دائمة.
- ألا يقل عمر المتقدم عن 25 عاما.
- أن يكون من محدودي الدخل بحيث لا يتجاوز دخله الشهري مبلغ 180 دينار تونسي.