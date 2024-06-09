فرح أطفالك مع أجمل أغاني لولو يا لولو وحمل تردد قناة وناسة الجديد 2024 على الريسيفر

من أشهر قنوات الأطفال على الساحات الفضائية في هذه الفترة قناة وناسة للأطفال، تمتاز القناة بعرض محتوى ترفيهي مميز للأطفال تبث من خلاله مجموعة من القيم والمبادئ الحسنة، تعلق كثير من الأطفال بقناة وناسة لما تقدمه من محتوى مناسب وطريقة رائعة تناسب الأطفال في جميع الأعمار المتقدمة، ومن خلال الأسطر التالية نبين طريقة ضبط القناة على جهاز الريسيفر وترددات القناة على الأقمار الصناعية المختلفة

تردد قناة وناسة الجديد على النايل سات

تمتلئ القنوات التلفزيونية بالمحتوى الترفيهي والثقافي، ولقد أضيفت قناة جديدة إلى قائمة الترددات على النايل سات، تحمل هذه القناة اسم “وناسة” وقد أصبحت وجهة مفضلة للمشاهدين الراغبين في الترفيه، يمكنك متابعتها من خلال التردد التالي:

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: HD.

تردد قناة وناسة HD

أضيف لقناة وناسة تردد على القمر الصناعي العرب سات، تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية القناة لتوسيع قاعدة جمهورها وتوفير محتوى متنوع ومثير، يعتبر تغيير التردد إجراءً هامًا لضمان وصول المشاهدين إلى برامجها بوضوح ودون تشويش، كما يمكنك متابعة القناة على التردد التالي:

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: HD.

طريقة ضبط تردد قناة وناسة على الرسيفر

يمكنك ضبط تردد قناة وناسة على الريسيفر بالتباع الخطوات التالية:

ادخل إلى قائمة القنوات على جهاز الرسيفر.

اختر “إضافة قناة جديدة”.

أضف التردد المناسب (نايل سات أو عرب سات) في خانة التردد.

أدخل معدل الترميز في الحقل المخصص.

أدخل معامل تصحيح الخطأ في الحقل المخصص.

اختر نوع الجودة (HD).

اضغط على “بحث”.

عند الانتهاء من البحث، ستظهر القناة في قائمة القنوات.