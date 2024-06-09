“هاتف الشباب الرايق” أحدث موبايل سامسونج للشباب بإمكانيات عالية هيخليك نجم السوشيال ميديا!

ما زال لشركة سامسونج جالكسي مكانتها المرموقة رغم انتشار الكثير من الشركات الأخرى المنافسة في مجال صناعة الهواتف الذكية والأجهزة الذكية بجميع أنواعها، مع حرصها أيضاً للوصول إلى كافة الطبقات الاجتماعية وتتوغل في جميع الأماكن، وبالفعل قد قامت مؤخراً بإصدار هاتف جديد ذات مواصفات جيدة وسعر رائع، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن أحدث موبايل سامسونج للشباب بإمكانيات عالية.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy A15 4G

يشتمل هاتف Samsung Galaxy A15 4G على مواصفات كثيرة ورائعة منها ما يلي:

اسم الهاتف Samsung Galaxy A15 4G نوع الهاتف هاتف ذكي نوع الشريحة Nano SIM عدد الشرائح اثنين GPRS يدعم Edge يدعم بلوتوث يدعم واي فاي يدعم نوع الشاشة Super Amoled حجم الشاشة ٦,٥ بوصة معدل التحديث ٩٠ هرتز نوع المعالج Helio G99 عدد الكاميرات الخلفية ٣ كاميرات دقة الكاميرا الأمامية ١٣ ميجا بيكسل دقة الكاميرا الخلفية ٥٠ ميجا بيكسل سعة البطارية ٥٠٠٠ ملي امبير نسبة سرعة الشحن ٢٥ وات نظام التشغيل اندرويد ١٤

مميزات هاتف Samsung Galaxy A15 4G

يدعم هاتف Samsung Galaxy A15 4G مميزات كثيرة رغم سعره المنخفض منها ما يلي:

وأول مميزات ذلك الهاتف أنه يدعم شاشة كبيرة نسبياً تصل إلى ٦,٥ بوصة تمكنك من الحصول على رؤية واضحة وممتعة.

كذلك أيضاً يدعم كاميرا خلفية بدقة عالية وجودة غاية الروعة تمنحك صورة شخصية واضحة وجميلة.

بالإضافة أيضاً إلى الكاميرا الأمامية الرائعة التي تمنحك صورة سيلفي نقية.

وكذلك سعة البطارية الكبيرة التي تجعل الهاتف يعمل لفترات طويلة دون الحاجة إلى شحن.

وأيضا سرعة الشحن الكبيرة التي يتم شحن البطارية بها حيث في غضون دقائق قليلة يكون تم شحن البطارية.

كما يدعم أيضاً أشكال أنيقة وعصرية وألوان عديدة تتناسب مع جميع الاذواق والاعمار والفئات.

سعر هاتف Samsung Galaxy A15 4G

ولأن الكثير يتساءل عن سعر ذلك الهاتف فسوف نوضح سعره، حيث أن من المقرر أن يباع ذلك الهاتف مقابل ٦٢٠٠ جنيه مصري في جميع الأسواق المصرية.