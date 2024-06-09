“هاتف الشباب الرايق” أحدث موبايل سامسونج للشباب بإمكانيات عالية هيخليك نجم السوشيال ميديا!

شهاب محمد تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
“هاتف الشباب الرايق” أحدث موبايل سامسونج للشباب بإمكانيات عالية هيخليك نجم السوشيال ميديا!

ما زال لشركة سامسونج جالكسي مكانتها المرموقة رغم انتشار الكثير من الشركات الأخرى المنافسة في مجال صناعة الهواتف الذكية والأجهزة الذكية بجميع أنواعها، مع حرصها أيضاً للوصول إلى كافة الطبقات الاجتماعية وتتوغل في جميع الأماكن، وبالفعل قد قامت مؤخراً بإصدار هاتف جديد ذات مواصفات جيدة وسعر رائع، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن أحدث موبايل سامسونج للشباب بإمكانيات عالية.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy A15 4G

يشتمل هاتف Samsung Galaxy A15 4G على مواصفات كثيرة ورائعة منها ما يلي:

اسم الهاتفSamsung Galaxy A15 4G
نوع الهاتفهاتف ذكي
 نوع الشريحةNano SIM
عدد الشرائحاثنين
GPRSيدعم
Edgeيدعم
بلوتوثيدعم
واي فاييدعم
نوع الشاشةSuper Amoled
حجم الشاشة٦,٥ بوصة
معدل التحديث٩٠ هرتز
نوع المعالجHelio G99
عدد الكاميرات الخلفية٣ كاميرات
دقة الكاميرا الأمامية١٣ ميجا بيكسل
دقة الكاميرا الخلفية٥٠ ميجا بيكسل
سعة البطارية٥٠٠٠ ملي امبير
نسبة سرعة الشحن٢٥ وات
نظام التشغيلاندرويد ١٤
هاتف Samsung Galaxy A15 4G
هاتف Samsung Galaxy A15 4G

مميزات هاتف Samsung Galaxy A15 4G

يدعم هاتف Samsung Galaxy A15 4G مميزات كثيرة رغم سعره المنخفض منها ما يلي:

  • وأول مميزات ذلك الهاتف أنه يدعم شاشة كبيرة نسبياً تصل إلى ٦,٥ بوصة تمكنك من الحصول على رؤية واضحة وممتعة.
  • كذلك أيضاً يدعم كاميرا خلفية بدقة عالية وجودة غاية الروعة تمنحك صورة شخصية واضحة وجميلة.
  • بالإضافة أيضاً إلى الكاميرا الأمامية الرائعة التي تمنحك صورة سيلفي نقية.
  • وكذلك سعة البطارية الكبيرة التي تجعل الهاتف يعمل لفترات طويلة دون الحاجة إلى شحن.
  • وأيضا سرعة الشحن الكبيرة التي يتم شحن البطارية بها حيث في غضون دقائق قليلة يكون تم شحن البطارية.
  • كما يدعم أيضاً أشكال أنيقة وعصرية وألوان عديدة تتناسب مع جميع الاذواق والاعمار والفئات.

سعر هاتف Samsung Galaxy A15 4G

ولأن الكثير يتساءل عن سعر ذلك الهاتف فسوف نوضح سعره، حيث أن من المقرر أن يباع ذلك الهاتف مقابل ٦٢٠٠ جنيه مصري في جميع الأسواق المصرية.

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معلومات الكاتب
شهاب محمد

تعليقات

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جربي كيكة الشوكولاته بالطريقه دي.. مش هتصدقي النتيجه طعم أخر لذاااذه اوعدك مش هتبطلي تعمليها غير كده
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