رسايلك وصورك اتكشفت.. تحديث مثير من واتساب حماية “الخصوصية”.. WhatsApp يزعج ملايين المستخدمين

في ظل التحديثات المستمرة التي يشهدها تطبيق “واتساب” فهو يستعد في الوقت الحالي عن إطلاق تحديث جديد يمكن المستخدمين من معرفة حالة النشاط الخاصة بأصدقائهم، وما إذا كانوا فعالين أم لا، بالإضافة إلى أن هذا التحديث يعد مزعج للغاية، نظرًا للكشف عن الخصوصية التي لا يفضلونها البعض، مما يؤدي ذلك إلى الكشف عن البيانات الخاصة بالمستخدم، وما يرغب فيه المستخدمين.

تحديثات واتساب الجديدة المثيرة للجدل

وأكد اختبار تجريبي قام بنشره موقع ” WABetaInfo”، أن التحديث يكشف ما إذا كان متصلاً مؤخرًا أم أونلاين في الوقت الحالي بين قائمة الأشخاص المتاحين ضمن واتساب الخاص بكل مستخدم، هذا وأن التحديث يهدف إلى البدء في محادثات جديدة في حالة إذا كان المستخدمين النشطين على وشك البدء في هذه المحادثة وهم المتحفظون بأرقامهم، مما يشجع عدد كبير من المستخدمين على التواصل مع الأشخاص الذين لم يتحدثوا معهم منذ فترة.

أخر أخبار تحديث واتساب

وأوضح الإختبار الصادر عن التطبيق، أنه يظهر للمستخدم قائمة من كان متصلاً ضمن التطبيق مؤخرًا، على أن يتم طرح هذا التحديث في الفترة المقبلة، مما يحمل هذا التحديث ما إذا كان الأشخاص متصلين بالإنترنت أم لا في اللحظة التي يتم تحديدها بدقة، حتى أن التحديث سيظهر كذلك من كان نشطًا مؤخرًا على التطبيق عامة، وهو ما أثار جدلاً بين ملايين المستخدمين في الوقت الحالي.