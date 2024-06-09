“وقتاااش الامتحانات“ جدول امتحانات الصف السادس الاعدادي 2024 بالعراق وزارة التربية العراقية

جدول امتحانات الصف السادس الاعدادي 2024، مع اقتراب بداية امتحانات الدور الأول للصف السادس الاعدادي بالعراق ازدادت عمليات البحث عن جدول الامتحانات ليستعد الطلاب جيدا لهذه المرحلة الهامة والمصيرية والتي سيتوقف عليها جهود عام دراسي كامل، وقد تم الإعلان بالفعل عن نزول الجدول لمختلف الفروع الفرع الصناعي وفرع التمريض، وسنقدم لكم اليوم في هذا المقال مواعيد بدء الامتحانات ومتى تنتهي وجدول الامتحانات بالتفصيل.

جدول امتحانات الصف السادس الاعدادي 2024 بالعراق من المقرر أن تبدأ امتحانات الصف السادس الاعدادي في يوم الأربعاء 12 يونيو الجاري وفقا لما أعلنت عنه وزارة التعليم العراقية، على أن يقوم الطلاب بأداء امتحان الاجتماعيات يوم الخميس 16 مايو، وامتحان العلوم يوم 18 مايو، أما امتحان اللغة التركمانية ففي يوم 19 مايو وذلك حسب جدول امتحانات الصف السادس الاعدادي 2024 الرسمي. جدول امتحانات فرع الصناعي 2024 ستبدأ امتحانات الفرع الصناعي الدور الأول يوم السبت الموافق 8 يونيو على أن تنتهي يوم الاثنين الموافق 1 يوليو، وفيما يلي جدول الامتحانات بالتفصيل : السبت 8 يونيو تربية اسلامية الاثنين 10 يونيو لغة عربية الاربعاء 12 يونيو لغة انجليزية السبت 22 يونيو رياضيات الاثنين 24 يونيو طبيعيات الأربعاء 26 يونيو رسم صناعي السبت 29 يونيو علوم صناعية الاثنين 1 يوليو التدريب العملي ( تحريري ) جدول امتحانات فرع التمريض 2024 وفيما يلي جدول امتحانات الصف السادس الاعدادي 2024 فرع التمريض والذي ستكون امتحاناتهم بداية من يوم 8 يونيو وحتى يوم 1 يوليو القادم :