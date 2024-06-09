الف مبروك النجاح.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الفيوم 2024 الترم الثاني عبر موقع نتيجة نت وبوابة التعليم الأساسي

حالة ترقب وانتظار لاعلان نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الفيوم 2024، يزداد شعور الطلاب القلق بسبب انتظار النتيجة تلك المدة وخاصةً بعد ظهور النتائج في عدة محافظات على مستوى الجمهورية، حيث ارتفعت مؤشرات النجاح للشهادة الإعدادية عن العام الدراسي الماضي في المحافظات التي أعلنت عن ظهور النتائج، وهذا ما يعطي لطلاب الشهادة الاعدادية الفيوم بريق من الأمل أن بعد الانتصار والصبر يكون جبر كبير وسعادة تدخل قلوبهم ويستعدون لاستقبال مرحلة دراسية جديدة،

حسب التصريحات الأخيرة لمديرية التربية والتعليم بالفيوم أن أعمال التصحيح مازالت مستمرة وتتم بمنتهى الشفافية والدقة ويحرص فريق المصححين داخل لجان الكنترول على عدم حدوث أي أخطاء مراعاة لمجهود الطلاب جميعاً ونظراً لأهمية تلك المرحلة، خلال الفقرات التالية نتعرف سوياً على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الفيوم 2024.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الفيوم 2024

تتم عملية التصحيح ورصد الدرجات الأن لامتحانات الشهادة الاعدادية الترم الثاني محافظة الفيوم، ومن المتوقع أن تنتهي هذه العملية في أقرب وقت ممكن، ومن المتوقع أن يتم اعتماد النتائج خلال الساعات القليلة القادمة، ولن ينتهي هذا الأسبوع إلا بظهور النتيجة الذي يعتمدها السيد اللواء أحمد الأنصار محافظ الفيوم، ويجدها الطلاب عبر البوابة التعليمية للمحافظة دون الانتظار لليوم التالي والتوجه إلى المدرسة.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الفيوم

يتم رفع نتائج طلاب الصف الثالث الاعدادية محافظة الفيوم الفصل الدراسي الثاني بشكل إلكتروني وهذا ما يوفر على الطلاب الوقت والمجهود، مما يأتي هذا في إطار التطوير في المنظومة التعليمية، ولبدء عملية الاستعلام يرجى من الطلاب اتباع الخطوات التالية:.