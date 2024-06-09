“امتلك عدد لانهائي من الأسلحة والمركبات والصحة “… قائمة شفرات جاتا سان اندرس GTA San Andreas مجانّا مضمونة 100%

شفرات جاتا سان اندرس من أبرز الكلمات التي احتلت مكان بارزة على شبكات الإنترنت وجميع مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة في نتائج البحث على محرك جوجل، وذلك نتيجة رغبة العديد من مستخدمي اللعبة الشهيرة الحصول على الشفرات المجانية والجديدة، حيث أن هذه الشفرات تمكن اللاعب من التحكم في مختلف جوانب اللعبة استهلالاً من قوتك ودرعك وصحتك وسلوكيات الشخصيات والسيارات، بالإضافة إلى أن هذه الشفرات تتنوع لتشمل العديد من الفئات، مثل الشخصيات والمركبات والأسلحة.

شفرات جاتا سان اندرس

تتمثل شفرات جاتا سان اندرس على هيئة عبارات مكونة من ارقام وحروف يتم إدخالها داخل اللعبة لتنشيط تأثيرات معينة، هذه التأثيرات تمكن اللاعب داخل اللعبة من تجربة اللعب بطرق ممتعة وغير تقليدية ومميزات إضافية من خلال ذخائر و سيارات وأسلحة غير محدودة، بالإضافة إلى أن هذه التأثيرات تسهل على اللاعب إكمال المهام الصعبة، وهذه الشفرات جاءت على النحو التالي:

شفرات السيارات

ZEERO: سيارات بطيئة.

ROCKETMAN: سيارات طائرة.

SUPERGLUE: سيارات تلتصق بالأسطح.

TURBO: تعزيز السرعة.

A-ZBUMUH: تانك رينر.

شفرات المعدات

HEALALL: استعادة الصحة بالكامل.

1976: الحصول على جميع أسلحة المستوى 2.

WANPANCH: ضربة واحدة تقتل.

NUTTYNUTS: جنون.

FULLCLIP: ذخيرة كاملة.

شفرات اللاعب

STINKY: زيادة الرائحة الكريهة.

NINJASHIT: وضع خفي.

HESOYAM: صحة كاملة + درع كامل.

PROF1T: أموال لا نهائية.

BLUESUED: زيادة الجوع.

مزايا لعبة جاتا سان اندرس

تتميز لعبة جان سان اندرس بالعديد من المزايا التي تميزها عن الالعاب الاخرى، وهذه المزايا هي:

تتوفر اللعبة على هواتف المحمول اندرويد وايفون.

تتميز بالعديد من السيارات والأسلحة والذخائر الحديثة والمميزة.

تمكن اللاعب من استعادة الصحة و الدرع بعد الدلف.

تمتع اللاعب بعالم افتراضي غني بالصراعات والمغامرات.

ما هي خطوات تحميل لعبه جاتا سان اندرس؟

يمكنك تحميل لعبة جاتا سان اندرس من خلال اتباع الخطوات التالية: