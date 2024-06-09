السعودية تفتح آفاقها: 10 مهن مرموقة يمكنك العمل بها بدون كفيل

أعلنت مديرية الجوازات العامة بالمملكة عن قائمة تشمل المهن التي يتم السماح لها بالعمل دون اشتراط وجود كفيل، وذلك يأتي ضمن إطار التحول الاستراتيجي الذي تسعى من خلاله المملكة إلى تعزيز حقوق وحماية العمالة الأجنبية، أيضًا تسعى الدولة بهذه الخطوة إلى الحد من المشكلات التي قد يتعرض لها المقيمين على أراضي المملكة من الكفلاء.

مهن بدون كفيل في السعودية

توفر المملكة العديد من المهن التي يتم السماح العمل بها بدون الحاجة إلى كفيل بالنسبة للوافدين ومن هذه المهن الآتي:

وظائف السكرتارية التنفيذية.

أيضًا وظيفة مدير إدارة.

وظائف المقاولات.

بالإضافة إلى وظائف الحرف اليدوية والورش.

مدير مبيعات.

مدير تنفيذي.

الهندسة بجميع التخصصات.

وظائف المجال الصحي.

سائق خاص بزيارة عائلية.

مدير حسابات.

شروط إلغاء نظام الكفالة في السعودية

تم تحديد مجموعة من الشروط التي يتعين من خلالها تطبيق إلغاء نظام الكفالة في المملكة، وجاءت هذه الشروط على النحو التالي: