LINK سريع نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول pdf كافة المحافظات في العراق

أصبحت نتائج الثالث متوسط الدور الأول من أكثر المواضيع بحثًا في الوقت الحالي داخل جميع محافظات العراق، حتى أنها تمثل أهمية كبيرة للعديد من الطلاب والطالبات، نظرًا لكون هذه المرحلة الدراسية تُحدد رحلة الطالب الجامعية فيما بعد، وفقًا للمجموع المتحصل عليه كل طالب في هذه النتيجة، ويمكنك التعرف على جميع الكشوفات الخاصة بالنتائج، عقب صدورها مباشرة، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

الحصول على نتائج الثالث في العراق

حددت وزارة التربية العراقية مجموعة من الخطوات الهامة لكي يتم الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول في العديد من المحافظات العراقي، والتعرف على الدرجات المتحصل عليها كل طالب في هذه المرحلة الدراسية، بإتباع الخطوات المتمثلة في الأتي:-

الانتقال إلى موقع وزارة التربية الرسمي عبر الإنترنت.

أو أن تقوم بالدخول إلى موقع نتائجنا الإلكتروني.

بعد ذلك يمكنك تحديد المرحلة الدراسية والمحافظة المقيم بها الطالب.

مع إدخال كافة المعلومات الخاصة بالطالب من الاسم والرقم الامتحاني.

الضغط على أيقونة “بحث” او “تنزيل”.

بحيث تتمكن من استخراج جميع كشوفات نتائج الثالث متوسط الدور الأول في العراق.

اعتراض نتائج الثالث متوسط في العراق

ويمكن بعد ذلك القيام بتقديم طلب اعتراض على نتائج الثالث متوسط الدور الأول في العراق، وفقًا للخطوات الأتية:-