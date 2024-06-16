“ادفع غرااامتــك ur.gov.iq“ معرفة غرامات المرور الجديدة 2024 بالعراق وخطوات السداد

معرفة غرامات المرور الجديدة 2024، يتم تطبيق غرامات المرور على أي صاحب مركبة يرتكب مخالفة ما وذلك حتى تنظم عملية المرور بشكل جيد ويتم التقليل من حالات حوادث السير في إطار الحفاظ على سلامة الجميع، والآن أصبح بإمكان اي مواطن أو مقيم داخل العراق يمتلك سيارة أن يستعلم عن الغرامات الموقعة اليه الكترونيا بسهولة تامة وبذلك يبادر بسدادها قبل مضاعفة العقوبة المادية، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال رابط وخطوات معرفة غرامات المرور الجديدة وكيفية السداد.

معرفة غرامات المرور الجديدة 2024 بالعراق تسعى الحكومة العراقية بكل جهدها الى إطلاق العديد من الخدمات الالكترونية التي تسهل الإجراءات على المواطنين والمقيمين داخل الدولة بعد أن كانت تستغرق هذه الاجراءات وقتا مطولا وتتكدس المكاتب الحكومية بطوابير المواطنين الذين يهدرون الكثير من وقتهم وجهودهم في تلك الأماكن، وقد أتاحت وزارة الداخلية إمكانية معرفة غرامات المرور الجديدة 2024 الكترونيا من خلال اتباع خطوات بسيطة نستعرضها لكم بالترتيب فيما يلي : زيارة بوابة اور الالكترونية عبر الضغط على هذا الرابط.

الضغط على “الدخول” الموجودة أعلى الصفحة الرئيسية ثم ادخال بيانات الحساب الشخصي.

الانتقال الى خدمة غرامة من بين الخدمات الالكترونية المتوفرة ثم كتابة البيانات اللازمة للاستعلام عن الغرامات المرورية.

بعد التحقق من صحة البيانات قم بالضغط على “استعلام”.

سيتم استعراض كافة المخالفات والغرامات المرورية الموقعة عليك والمطلوب منك سدادها. سداد غرامات المرور الجديدة 2024 كما يمكنكم تسديد قيمة غرامات المرور عبر الانترنت وذلك على النحو الموضح : الدخول الى بوابة اور للخدمات الحكومية.

تسجيل الدخول الى الحساب الشخصي والدخول الى خدمة الاستعلام عن الغرامة.

بعد معرفة غرامات المرور الجديدة 2024 اختر وسيلة السداد التي تناسبك.

ثم ادخل البيانات المطلوبة لاستكمال عملية الدفع الالكتروني.