اطلع على النتيجة.. لينك نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 في عموم المحافظات العراقية

بانتهاء طلاب الثالث المتوسط الدور الأول وكثر البحث على محركات البحث عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 في عموم المحافظات العراقية، ينتظر طلاب الصف الثالث الاعدادي نتيجتهم بفارغ الصبر، حيث تعد نتائج الثالث المتوسط من أهم المراحل التعليمية التي يمر بها الطلاب في مسيرتهم الدراسية، كما أنها تعطي مؤشرات قوية عن مستقبل الطلاب الأكاديمي، ومن أجل اهتمام الكثيرون بنتائج الامتحانات نستعرض معكم رابط وطريقة الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول من خلال الاسطر التالية.

رابط نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024

كشفت وزارة التربية العراقية أن نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 ستكون متاحة على موقع وزارة التربية العراقية بمجرد ظهور النتيجة والانتهاء من عملية التصحيح ورصد الدرجات كما تتاح النتائج على موقع نتائجنا، والذي يعتبر من أفضل المواقع في العراق متابعتا للنتائج التعليمية، فيقوم الموقع بمتابعة النتائج وتحميلها على الموقع بمجرد ظهورها والاعلان عنها من قبل وزارة التربية.

استخراج نتائج الثالث المتوسط دور أول موقع نتائجنا

يستطيع طلاب الصف الثالث الاعدادي الاستعلام عن النتائج بمجرد ظهورها على موقع نتائجنا، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع نتائجنا بالضغط هنا.

انقر أنك لست روبوت.

بعد الدخول على الموقع حرك الصفحة لأسفل حتى النزول إلى جدول نتائج الثالث متوسط الدور الأول.

حدد محافظة الطالب التي ينتمي إليها.

في حالة رفع النتائج تجد مكتوب أمام المحافظة كلمة تنزيل.

اضغط على تنزيل وحمل كشوفات النتيجة بصيغة pdf.

افتح الملفات واستعلم عن نتيجة الطالب باسمه ورقمه الامتحاني.

وبذلك تكون قد قمت بالاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول في العراق، حيث سيعرض لك النتيجة بجميع درجات المواد.