القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر وأوغندا تصفيات كأس العالم 2024 مجانا 

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وأوغندا في تصفيات كأس العالم 2024 المقرر إقامتها يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024، حيث يتساءل الكثير من مشجعي المنتخب الوطني الجزائري توقيت أهم القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة القمة المصيرية ما بين الجزائر وأوغندا التي تقام على ملعب مانديلا في ناملول، تلك المباراة التي ينتظرها الملايين في الجزائر خاصة بعد الخسارة المفاجأة في المباراة السابقة، لذا نكشف لكم في هذا التقرير عبر موقعكم الإلكتروني البديل تفاصل ما قبل المباراة.

القنوات الناقلة مباراة الجزائر وأوغندا تصفيات كأس العالم 2024

يلتقي المنتخب الوطني الجزائري مع نظيرة المنتخب الأوغندي في منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 في أمريكا، وتأتي المباراة ضمن مباريات الجولة الرابعة، حيث تقام المباراة على عدة قنوات رياضية مختلفة أبرزها قناة SSC الأولي وقناة السادسة الشبابية، ولهذا يمكنكم ضبط تردد القناة المفتوحة الناقلة للمباراة كما يلي (القمر الصناعي نايل سات، التردد 11679، معدل الترميز 27500، الاستقطاب عمودي، معامل تصحيح الخطأ 2/3، القناة السادسة الشبابية).

ترتيب مجموعة الجزائر في تصفيات كأس العالم 2026

يحتل المنتخب الوطني الجزائري ترتيب مجموعته في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم في امريكا بفارق الأهداف عن منتخب غينيا وأوغندا وموزمبيق، حيث تعد نتائج هذه المجموعة من أصعب المجموعات نتيجة الفروق البسيطة ما بين الفرق كالتالي:

المركز الأول منتخب الجزائر برصيد 6 نقاط.

الترتيب الثاني منتخب غينيا برصيد 6 نقاط.

المركز الثالث منتخب أوغندا برصيد 6 نقاط.

الترتيب الرابع منتخب موزمبيق برصيد 6 نقاط.

المركز الخامس منتخب بوتسوانا برصيد 3 نقاط.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح هذا المقال الذي كشفنا فيه القنوات الناقلة المفتوحة مباراة الجزائر وأوغندا تصفيات كأس العالم 2024 مجانا.