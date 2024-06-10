“قـــدم هُنــــا فــورا iraqi-fpsc.gov.iq“ كيفية التسجيل في مجلس الخدمة الاتحادي 2024 بالعراق والشروط المطلوبة

ازدادت محركات البحث في الساعات القليلة السابقة بالتساؤل عن كيفية التسجيل على مجلس الخدمة الاتحادي وهي من المسابقات الوظيفية التي أطلقتها الحكومة في العراق، ووفقا لما أعلنت عنه الجهات المعنية أنه سوف يتم استقبال الطلبات بداية من 9 من حزيران وتستمر حتى يوم 13 من حزيران، يجب العلم أن الحكومة وضعت مجموعة من الشروط اللازم توافرها لدى المتقدمين وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

مجلس الخدمة الاتحادي

أصبح الآن من السهل على جميع المواطنين الحاصلين على الماجستير التقديم على مجلس الخدمة الاتحادي وهذا من خلال إجراء الخطوات التالية:

في مبتدأ الأمر يجب على المتقدم زيارة الصفحة الخاصة بمجلس الخدمة الاتحادي. بعد ذلك قم بالضغط على زر تسجيل الدخول وقم بكتابة البيانات المطلوبة، أو انقر على إنشاء حساب واتبع التعليمات الموضحة أمامك. من قائمة الخدمات التي تقدمها الصفحة قم بالدخول على خدمة التقديم على مجلس الخدمة. سوف يظهر لك نموذج تقديم قم بملؤه من خلال إدخال البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة. يرجى إرسال الوثائق المحددة. أخيرا إضغط على تقديم الطلب وانتظر حتى يتم التواصل معكم وتحديد موعد.

شروط التسجيل في مجلس الخدمة الاتحادي

عند التقديم على مجلس الخدمة الاتحادي يرجى التحقق من توافر تلك الشروط لديك:

يجب أن المتقدم حاصل على شهادة علمية موثقة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

عدم تقيد المتقدم في وظيفة أخرى.

يشترط أن يكون صاحب سمعة جيدة وسلوك حسن.

يتطلب من المتقدم أن يكون لديه كودات مفعلة.

عدم وجود أي قضايا أو جنح لدى المتقدم.

يشترط أن يكون لائق صحيا وذلك حتى يكون قادرا على تنفيذ المهمات المطلوبة منه.

الوثائق المطلوبة للتسجيل في مجلس الخدمة الاتحادي